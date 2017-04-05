Полвека в плену у "Кавказской пленницы"

В понедельник 3 апреля 1967 года одновременно в 53 кинотеатрах Москвы прошла премьера фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница". До конца года его посмотрели 76,5 миллиона человек: это четвертое место по кассовым сборам в истории СССР.

К знаменитой комедии стопроцентно подходит еще не вошедшее тогда в обиход слово "культовая".

Двумя годами ранее лидером советского кинопроката (почти 70 млн зрителей) стал фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", поэтому на "Мосфильме" сразу одобрили заявку сценаристов Якова Костюковского и Марка Слободского на продолжение. Однако новые приключения Шурика и комической троицы - Труса, Балбеса и Бывалого - имели все шансы не пройти цензуру и пылиться на полке до перестройки.

В итоге судьбу новой комедии Гайдая решила чистая случайность, и картина "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" все-таки вышла на широкий экран.

Премьера на даче Брежнева

После просмотра на так называемой "приемке фильма" председатель Госкино Алексей Романов заявил: "Эта антисоветчина выйдет только через мой труп". Яков Костюковский шепнул соавтору Марку Слободскому: "Тоже вариант". Романов услышал и процедил: "А вот это уже политическое хулиганство!".

Дело было в пятницу. В понедельник судьба фильма должна была официально решиться на заседании коллегии Госкино. Как вспоминал Костюковский, некоторые знакомые уже начали обходить его и Гайдая десятой дорогой.

К всеобщему изумлению, в понедельник Романов вышел из кабинета улыбаясь и сообщил, что картине присвоена высшая прокатная категория.

Оказывается, вечером в пятницу, когда в здании Госкино остался лишь дежурный, позвонил помощник Брежнева и попросил прислать на выходные на дачу генерального "что-нибудь новенькое". Дежурный днем отдыхал перед ночной сменой, о скандале не знал, и отправил комедию, которой публика еще не видела.

Брежнев смеялся до слез, а потом позвонил Романову и поздравил с прекрасной работой.

"Х", "У" и другие интересные факты

Название комедии является явной отсылкой к рассказу Льва Толстого "Кавказский пленник", истории, как известно, печальной.

Изначально картина предполагалась двухсерийной. Во второй части Нина и Шурик должны были искать в горах снежного человека, которым окажутся сбежавшие от милиции Трус, Балбес и Бывалый. Но редакционная коллегия "Мосфильма" решила сразу отправить героев в "самый гуманный суд в мире". Слово "советский" в сценарии потребовали заменить на "наш".

Актрису на главную роль режиссер искал долго и тяжело, просмотрев свыше 500 фотографий. Наталья Варлей никогда прежде не снималась в кино, а выступала в цирке на канате. Ее реплики озвучила актриса Надежда Румянцева.

Несмотря на название и сюжет, фильм в основном снимался не на Кавказе, а в Крыму: в Алуште, на Ай-Петри и в симферопольской психбольнице. А река, из которой Нина вылавливает Шурика в спальном мешке, и пропасть, куда она якобы выбросила тройную порцию шашлыка, находятся в окрестностях Сочи.

Первоначально картина начиналась заставкой: Бывалый-Моргунов малюет на заборе букву "Х", Балбес-Никулин "У", а Трус-Вицин, завидев милиционера, торопливо дописывает: "дожественный фильм".

Фразу "Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии!" должен был произнести дядя Нины Джабраил, но игравший его Фрунзик Мкртчян наотрез отказался, заявив, что после такой реплики не получит ни одной серьезной роли. Выручил Юрий Никулин, сказав: "Клоуну все можно!".

Герой Владимира Этуша по сценарию носил фамилию Охохов, но тогдашнего председателя Совета министров Кабардино-Балкарии звали Асланби Ахохов, и незадачливый жених стал Сааховым.

Этуш рассказывал: "После выхода картины знакомые предупреждали - мол, кавказцы и побить могут. А пришел на базар, так чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, начали наперебой угощать. В общем, вышло совсем наоборот. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов армянин, армяне - что азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне!".

В ответ на реплику Балбеса: "Это, как его… волюнтаризм!", Джабраил отвечает: "В моем доме не выражаться!". Диковинное иностранное слово было одним из главных обвинений при снятии Хрущева. Рассказывали, что Брежневу шутка понравилась.

Фрунзик и Донара Мкртчян, игравшие дядю и тетю Нины, и в жизни являлись мужем и женой. Эпизодическую роль врача психбольницы сыграла жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова.

В сцене на рынке убежденный трезвенник Вицин отказался было пить пиво и попросил настой шиповника, но тот выглядел в кадре ненатурально из-за отсутствия пены.

Автомобиль, на котором ездили трое жуликов, - Adler Trumpf, выпускавшийся в Германии в 1932-1939 годах - являлся личной собственностью Никулина. На момент съемок все его агрегаты были заменены на аналоги от "Москвича-407".

Знаменитая троица впоследствии порвала отношения друг с другом из-за политики: Евгений Моргунов остался советским человеком, Юрий Никулин поддерживал демократов, а Георгий Вицин принципиально на эти темы не высказывался.

Из создателей "Кавказской пленницы" полувековой юбилей шедевра встречают, к сожалению, лишь трое: Наталья Варлей, Нина Гребешкова и Владимир Этуш.

Римейк "Кавказской пленницы" 2014 года стал одним из самых сильных провалов в истории российского кино. При бюджете в 3,5 миллиона долларов сборы составили всего 180 тысяч.