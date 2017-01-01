Полиция отказала Киркорову в возбуждении дела о вымогательстве в отношении Маруани и Трунова

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NEWSru.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 15:21
Полиция Москвы отказалась возбуждать по заявлению российского певца Филиппа Киркорова уголовное дело о вымогательстве в отношении лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова. Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщил ТАСС в пятницу, 30 декабря, Трунов.
© RIA/Scanpix

"Интерфаксу" адвокат поведал, что о закрытии производства против него и Маруани ему сообщил по телефону следователь по фамилии Зверев. В начале декабря юрист сообщал о принятом решении столичной полиции не возбуждать дело.

В то же время, по словам юриста, по заявлению французского музыканта о ложном доносе со стороны Киркорова правоохранительные органы столицы продолжают проверку.

Напомним, речь идет о претензиях Дидье Маруани к Филиппу Киркорову в связи с тем, что тот исполняет песню "Жестокая любовь". Как утверждает Маруани, музыкальные эксперты Франции и России подтвердили, что 41% этой песни, которую написал Олег Попков, позаимствован из композиции Symphonic Space Dream группы Space. Маруани также утверждает, что Киркоров якобы украл у других исполнителей "более 30 песен". В свою очередь, адвокат Александр Добровинский ранее заявил, что располагает другой экспертизой, которая опровергает заявление француза и согласно которой в песне Киркорова и композиции Space совпадают "всего лишь шесть нот".

Дидье Маруани и Игорь Трунов были задержаны полицейскими вечером 29 ноября в отделении "Сбербанка" в центре Москвы, где они собирались встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь".

За день до этого Трунов заявлял, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.

В итоге Дидье Маруани провел в Москве трое суток и за это время почти 20 часов общался с полицейскими. Он был задержан и отпущен после допроса, написал встречное заявление о ложном доносе на Киркорова, иск в суд США, обращение к президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, а также дал пресс-конференцию и несколько интервью.

Кроме того, Маруани и Трунов пожаловались на действия задержавших их полицейских в Тверской суд Москвы.

Киркоров же, со своей стороны, заявил о готовности забрать заявление о вымогательстве со стороны Маруани в случае, если тот извинится перед ним.

В середине декабря столичная полиция по результатам проверки заявления Киркорова о вымогательстве со стороны Маруани направила запрос в правоохранительные органы Франции о предоставлении правоустанавливающих документов на песню лидера группы Space.

"Интерпол отказал МВД в их запросе, мотивировав это тем, что он направлен ненадлежащим заявителем. Такого рода запрос должен исходить либо от Генеральной прокуратуры РФ, либо от МИДа", - сообщил в пятницу ТАСС Трунов. При этом он отметил, что его доверитель готов самостоятельно предоставить полиции все необходимые доказательства.

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