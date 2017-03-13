Поклонская сыграла "Мурку" для Урганта и Светлакова

 (22)
SHOWTIME!
понедельник, 13 марта 2017 г. 10:17
Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, известная как "Няша-прокурор", стала гостьей программы "Прожекторперисхилтон".
© RIA/Scanpix

Ведущие телешоу Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цекало поздравили Поклонскую с прошедшим 8 Марта и наступающим днем рождения, а также попросили сыграть "Мурку". И она сыграла.

A post shared by Маленькие Большие НОВОСТИ (@mbn360) on Mar 12, 2017 at 3:04am PDT

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Умер 16-летний сын продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина (1)

Andrejus Razinas
Сын солиста и продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина Александр умер в возрасте 16 лет. Об этом сообщила в Facebook жена артиста Наталья Грозовская.

Поклонская сыграла "Мурку" для Урганта и Светлакова (22)

Поклонская сыграла Мурку для Урганта и Светлакова
Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, известная как "Няша-прокурор", стала гостьей программы "Прожекторперисхилтон".

Два редких альбома Дэвида Боуи выйдут в апреле

Davidas Bowie
Два редких альбома британского певца Дэвида Боуи выйдут 22 апреля, сообщает The Guardian. Релиз приурочен к Дню музыкального магазина.

Россия отправляет на "Евровидение-2017" в Киев Юлию Самойлову (79)

Россия отправляет на Евровидение-2017 в Киев Юлию Самойлову
На песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в мае в столице Украины, Россию представит певица Юлия Самойлова. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил российский "Первый канал". Самойлова исполнит песню Flame is burning ("Пламя горит"). Певица с ограниченными физическими возможностями передвигается на коляске.

ФОТО: Дима Билан побрился налысо, бросив вызов слухам о страшной болезни (4)

ФОТО: Дима Билан побрился налысо, бросив вызов слухам о страшной болезни
В своем “инстаграме” 35-летний певец Дима Билан опубликовал фото, на котором предстал в новом образе — с обритой головой. С шевелюрой артист расстался ради съемок нового клипа “Лабиринты”, которые пройдут в Норвегии. Решение Билана побриться налысо — это своего рода вызов тем, кто распространяет слухи о якобы смертельной болезни артиста.
Facebook друзья
Rambler's Top100