Ведущие телешоу Гарик Мартиросян , Иван Ургант , Сергей Светлаков и Александр Цекало поздравили Поклонскую с прошедшим 8 Марта и наступающим днем рождения, а также попросили сыграть "Мурку". И она сыграла.

Умер 16-летний сын продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина Сын солиста и продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина Александр умер в возрасте 16 лет. Об этом сообщила в Facebook жена артиста Наталья Грозовская.

Поклонская сыграла "Мурку" для Урганта и Светлакова Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, известная как "Няша-прокурор", стала гостьей программы "Прожекторперисхилтон".

Два редких альбома Дэвида Боуи выйдут в апреле Два редких альбома британского певца Дэвида Боуи выйдут 22 апреля, сообщает The Guardian. Релиз приурочен к Дню музыкального магазина.

Россия отправляет на "Евровидение-2017" в Киев Юлию Самойлову На песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в мае в столице Украины, Россию представит певица Юлия Самойлова. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил российский "Первый канал". Самойлова исполнит песню Flame is burning ("Пламя горит"). Певица с ограниченными физическими возможностями передвигается на коляске.