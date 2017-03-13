Поклонская сыграла "Мурку" для Урганта и Светлакова

На песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в мае в столице Украины, Россию представит певица Юлия Самойлова. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил российский "Первый канал". Самойлова исполнит песню Flame is burning ("Пламя горит"). Певица с ограниченными физическими возможностями передвигается на коляске.
В своем “инстаграме” 35-летний певец Дима Билан опубликовал фото, на котором предстал в новом образе — с обритой головой. С шевелюрой артист расстался ради съемок нового клипа “Лабиринты”, которые пройдут в Норвегии. Решение Билана побриться налысо — это своего рода вызов тем, кто распространяет слухи о якобы смертельной болезни артиста.