Покалеченного Степанова заперли в психбольнице

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Dni.ru
понедельник, 17 апреля 2017 г. 10:52
Родные и близкие не могут связаться с попавшим после падения из окна в больницу актером Василием Степановым. Специалисты настаивают, что навестить звезду "Обитаемого острова" можно будет только после того, как он пройдет психиатрическую экспертизу.
Пресс-фото
© Sputnik / Scanpix

Выпавший из окна с высоты третьего этажа актер Василий Степанов оказался в психиатрической клинике. Там у него отобрали мобильный телефон. Связаться с родными и близкими при помощи письма он тоже не может – по правилам лечебного заведения, пациентам нельзя пользоваться ручками и карандашами. Личной встрече мешают врачебные предписания.

Брату звезды "Обитаемого острова" Максиму Степанову и светской львице Лене Лениной, которые буквально обивали пороги клиники, чтобы встретиться с Василием, лечащий врач объяснил, что пока это невозможно. Пока актер не пройдет психиатрическую экспертизу любые свидания с ним запрещены.

Максим Степанов до сих пор не может поверить, что его старший брат пошел на это сознательно. Он рассказал, что видел Василия утром того дня и тот вел себя совершенно нормально. "Он проводил маму до метро, так как она собиралась ехать к дедушке, а я пошел на работу", – цитирует НТВ молодого человека.

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