Подруга Александра Абдулова рассказала, как растет его дочь

Бублик
вторник, 3 января 2017 г. 19:00
Девять лет назад (3 января 2008 года) умер Александр Абдулов. Еще за год до смерти он чувствовал себя прекрасно и был счастлив: жена Юля ждала ребенка, ездила с ним на гастроли, в отпуск. В марте 2007 года родилась Женя, а через девять месяцев Александра Гавриловича не стало. Абдулов каждую свободную минуту старался проводить с Женей, пишет Teleprogramma.
© Instagram

Девочка рассказывает маме, что даже помнит одну из папиных рубашек, в которой он держал ее на руках…. Жене Абдуловой скоро исполнится 10 лет. Она прилежная ученица (в дневнике только “5” и “4”), снимается в кино, сама снимает и уже помогает другим детям.

О том, как растет дочка Александра Абдулова teleprogramma.pro рассказала актриса, общественный деятель Ирина Дмитракова. Ира дружила с актером с 1998 года, а сейчас она дружит с Юлией и Женей Абдуловыми.

“Женечка — копия Саша”

— Ирина, дочке Александра Гавриловича скоро 10 лет. Женя еще верит в Деда Мороза?

— Дети в этом возрасте еще верят в мечты, в чудеса. Поэтому через месяц Женечка вместе со мной участвует в фестивале “Рождественская мечта”. Мы едем в Великий Устюг на родину Деда Мороза — везем 70 детишек из детских домов. Я являюсь попечителем нескольких благотворительных фондов, этот фестиваль мы проводим с фондом “Миссия”.

Знаю, то Женечка готовится к поездке — собирает игрушки для детей. Делает это с большим удовольствием, ждет нашу поездку. У нее доброе сердечко, она хочет собрать всем подарки. Очень охотно участвует в подобных акциях — это ее внутренне состояние. Она с удовольствием за все берется, поэтому я ее зову. У нас на фестивале будут выступления. Женя, конечно, выйдет на сцену. Она очень общительный ребенок.

— Юля доверяет вам ребенка?

— Доверяет, да. Я Юлю люблю, к Женечке хорошо отношусь. Юля закрытый человек, не подпускает к себе случайных людей. Мне приятно, что она мне доверяет. Я и сама мама, кстати, в путешествие в Великий Устюг беру и своего сына.

— Чем Женя похожа на Александра Гавриловича?

— Она стопроцентный папа. Женька так похожа на Сашу! Во-первых, внешне — если посмотреть фотографии Саши и Жени — сразу видно, чья это дочь. В Жене есть хороший абдуловский потенциал. Она не может усидеть на месте, как и Саша. Женечка все время в движении: снимает короткие фильмы-сюжеты для своего видео-канала, придумывает какие-то истории, рассказывает их, общается и легко находит общий язык с людьми.

— Помимо того, что Женя Абдулова хочет стать популярным видеоблогером, она уже снялась в комедии Аллы Суриковой “Любовь и Сакс”. Юля ее направляет?

— Нет. Юля никогда не давит на дочь, не управляет ей. Она соглашается на съемки только в одном случае — если сама Женя хочет. Первый раз Женечка снималась со мной в музыкальном клипе. Ей понравилось, она поняла6 почувствовала, что это такое.

Впереди у Женечки целая жизнь. Сегодня она хочет быть режиссером, завтра артисткой.

— Она понимает, кто ее папа?

— Женя хорошая добрая девочка. У нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье. Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа, в этом Юлина прелесть.

“Саша никогда не жаловался”

— Ира, вы помните свой последний разговор с Александром Гавриловичем?

— Так получилось, что 3 января, когда умер Саша, я была с семьей в Доминиканской республике. В это время уже каждый день следила за информацией о его состоянии, ухудшении здоровья. Каждое утро, просыпаясь я узнавала новости. 3 января ранним утром я проснулась от звука смс. Мои друзья писали одну-единственную фразу: “Абдулов умер”…

Мне удалось в декабре, когда Саша еще подходил к телефону, пообщаться с ним. Я звонила узнать могу ли чем-то помочь. Он сказал: “Все будет нормально, все хорошо будет…”

— Не жаловался?

— Саша никогда ни в каких ситуациях не жаловался. Вспоминаю первые нашу совместную работу — съемки в фильме “Бременские музыканты” (Фильм вышел на экраны в 2000-м году. Маленькая Женя Абдулова любила много раз пересматривать именно этот папин фильм — прим.Ред.). Мы долгое время на съемках жили в Баку. Летом съемки начинались в шесть утра, первым на площадке был режиссер Абдулов. Было видно, как он устает, как отекают ноги. (У Абдулова были серьезные проблемы с венами на ногах, поэтому он не носил шорты — прим. Ред.). Он был сильный человек, который не показывал никому свою боль и переживания.

Как бы ни уставал, никогда не грубил. К нему часто подходили: “Александр Гаврилович, пойдемте посидим с нами, поговорим”. Саша очень корректно себя вел с поклонниками: и сфотографируется, и автограф даст всегда. Подшучивал, когда поклонники старше его в качестве комплимента говорили, что выросли на фильмах Абдулова.

Однажды делала с Сашей интервью для американского журнала, и он рассказал: “Ира, когда меня спрашивают о том, какие у меня творческие планы, на этом месте я заканчиваю интервью”. Этот вопрос он терпеть не мог. В жизни Саши всегда что-то происходило: было много предложений!

— Осталась у вас какая-то вещь на память о Саше?

— Да, есть. Эта история связана с нашей совместной работой на фестивале “Дух огня” в Ханты-Мансийске. Саша позвал меня стать лицом и ведущей кинофестиваля, который он делал с Сергеем Александровичем Соловьевым. Я с удовольствием согласилась. Очень хотела забрать на память кинохлопушку, которой всегда открывали и закрывали фестиваль. Саша знал об этом моем желании и на последнем нашем с ним фестивале говорит: “Бери и прячь хлопушку”. Теперь она напоминает мне о потрясающих годах жизни. 3 января 2008 года Саша умер, и в феврале я поехала на фестиваль участвовать в вечере памяти Александра Абдулова.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Подруга Александра Абдулова рассказала, как растет его дочь

Подруга Александра Абдулова рассказала, как растет его дочь
Девять лет назад (3 января 2008 года) умер Александр Абдулов. Еще за год до смерти он чувствовал себя прекрасно и был счастлив: жена Юля ждала ребенка, ездила с ним на гастроли, в отпуск. В марте 2007 года родилась Женя, а через девять месяцев Александра Гавриловича не стало. Абдулов каждую свободную минуту старался проводить с Женей, пишет Teleprogramma.

Кудрявцева напоила маму коньяком

Кудрявцева напоила маму коньяком
Известная российская телеведущая Валерия Кудрявцева поделилась впечатлениями от Нового года. В социальной сети она рассказала, что напоила маму коньяком.

Королева Елизавета II серьезно больна (9)

Королева Елизавета II серьезно больна
Самую пожилую правящую монархиню в мире, 90-летнюю королеву Елизавету II, сразила сильная простуда. Болезнь нанесла удар по активной и деятельной даме, находящейся в почтенном возрасте. Из-за серьезных проблем со здоровьем королева Великобритании двенадцать дней не появлялась на публике. Врачи прописали пожилой женщине постельный режим и не разрешали вставать с кровати, пишет Starhit.

У Вячеслава Манучарова родился сын

У Вячеслава Манучарова родился сын
Телеведущий Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом. Артист сообщил о рождении сына.

Максим Фадеев назвал новогодние огоньки “погружением в ад” (6)

Максим Фадеев назвал новогодние огоньки “погружением в ад”
Продюсер и музыкант в ужасе от уровня пошлости и глупости в эфире. И надеется, что артисты тоже это понимают.
Facebook друзья
Rambler's Top100