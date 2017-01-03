Подруга Александра Абдулова рассказала, как растет его дочь

Девочка рассказывает маме, что даже помнит одну из папиных рубашек, в которой он держал ее на руках…. Жене Абдуловой скоро исполнится 10 лет. Она прилежная ученица (в дневнике только “5” и “4”), снимается в кино, сама снимает и уже помогает другим детям.

О том, как растет дочка Александра Абдулова teleprogramma.pro рассказала актриса, общественный деятель Ирина Дмитракова. Ира дружила с актером с 1998 года, а сейчас она дружит с Юлией и Женей Абдуловыми.

“Женечка — копия Саша”

— Ирина, дочке Александра Гавриловича скоро 10 лет. Женя еще верит в Деда Мороза?

— Дети в этом возрасте еще верят в мечты, в чудеса. Поэтому через месяц Женечка вместе со мной участвует в фестивале “Рождественская мечта”. Мы едем в Великий Устюг на родину Деда Мороза — везем 70 детишек из детских домов. Я являюсь попечителем нескольких благотворительных фондов, этот фестиваль мы проводим с фондом “Миссия”.

Знаю, то Женечка готовится к поездке — собирает игрушки для детей. Делает это с большим удовольствием, ждет нашу поездку. У нее доброе сердечко, она хочет собрать всем подарки. Очень охотно участвует в подобных акциях — это ее внутренне состояние. Она с удовольствием за все берется, поэтому я ее зову. У нас на фестивале будут выступления. Женя, конечно, выйдет на сцену. Она очень общительный ребенок.

— Юля доверяет вам ребенка?

— Доверяет, да. Я Юлю люблю, к Женечке хорошо отношусь. Юля закрытый человек, не подпускает к себе случайных людей. Мне приятно, что она мне доверяет. Я и сама мама, кстати, в путешествие в Великий Устюг беру и своего сына.

— Чем Женя похожа на Александра Гавриловича?

— Она стопроцентный папа. Женька так похожа на Сашу! Во-первых, внешне — если посмотреть фотографии Саши и Жени — сразу видно, чья это дочь. В Жене есть хороший абдуловский потенциал. Она не может усидеть на месте, как и Саша. Женечка все время в движении: снимает короткие фильмы-сюжеты для своего видео-канала, придумывает какие-то истории, рассказывает их, общается и легко находит общий язык с людьми.

— Помимо того, что Женя Абдулова хочет стать популярным видеоблогером, она уже снялась в комедии Аллы Суриковой “Любовь и Сакс”. Юля ее направляет?

— Нет. Юля никогда не давит на дочь, не управляет ей. Она соглашается на съемки только в одном случае — если сама Женя хочет. Первый раз Женечка снималась со мной в музыкальном клипе. Ей понравилось, она поняла6 почувствовала, что это такое.

Впереди у Женечки целая жизнь. Сегодня она хочет быть режиссером, завтра артисткой.

— Она понимает, кто ее папа?

— Женя хорошая добрая девочка. У нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье. Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа, в этом Юлина прелесть.

“Саша никогда не жаловался”

— Ира, вы помните свой последний разговор с Александром Гавриловичем?

— Так получилось, что 3 января, когда умер Саша, я была с семьей в Доминиканской республике. В это время уже каждый день следила за информацией о его состоянии, ухудшении здоровья. Каждое утро, просыпаясь я узнавала новости. 3 января ранним утром я проснулась от звука смс. Мои друзья писали одну-единственную фразу: “Абдулов умер”…

Мне удалось в декабре, когда Саша еще подходил к телефону, пообщаться с ним. Я звонила узнать могу ли чем-то помочь. Он сказал: “Все будет нормально, все хорошо будет…”

— Не жаловался?

— Саша никогда ни в каких ситуациях не жаловался. Вспоминаю первые нашу совместную работу — съемки в фильме “Бременские музыканты” (Фильм вышел на экраны в 2000-м году. Маленькая Женя Абдулова любила много раз пересматривать именно этот папин фильм — прим.Ред.). Мы долгое время на съемках жили в Баку. Летом съемки начинались в шесть утра, первым на площадке был режиссер Абдулов. Было видно, как он устает, как отекают ноги. (У Абдулова были серьезные проблемы с венами на ногах, поэтому он не носил шорты — прим. Ред.). Он был сильный человек, который не показывал никому свою боль и переживания.

A video posted by Natalie Shubina (@shubanat) on Jan 2, 2017 at 4:10pm PST

Как бы ни уставал, никогда не грубил. К нему часто подходили: “Александр Гаврилович, пойдемте посидим с нами, поговорим”. Саша очень корректно себя вел с поклонниками: и сфотографируется, и автограф даст всегда. Подшучивал, когда поклонники старше его в качестве комплимента говорили, что выросли на фильмах Абдулова.

Однажды делала с Сашей интервью для американского журнала, и он рассказал: “Ира, когда меня спрашивают о том, какие у меня творческие планы, на этом месте я заканчиваю интервью”. Этот вопрос он терпеть не мог. В жизни Саши всегда что-то происходило: было много предложений!

— Осталась у вас какая-то вещь на память о Саше?

— Да, есть. Эта история связана с нашей совместной работой на фестивале “Дух огня” в Ханты-Мансийске. Саша позвал меня стать лицом и ведущей кинофестиваля, который он делал с Сергеем Александровичем Соловьевым. Я с удовольствием согласилась. Очень хотела забрать на память кинохлопушку, которой всегда открывали и закрывали фестиваль. Саша знал об этом моем желании и на последнем нашем с ним фестивале говорит: “Бери и прячь хлопушку”. Теперь она напоминает мне о потрясающих годах жизни. 3 января 2008 года Саша умер, и в феврале я поехала на фестиваль участвовать в вечере памяти Александра Абдулова.