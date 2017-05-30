Почему Елизавета Боярская скрывает сына?

Dni.ru
вторник, 30 мая 2017 г. 17:36
Муж актрисы объяснил таинственность благими целями. Он сторонник закрытой жизни.
© RIA/Scanpix

Сыну актеров Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Андрею исполнилось 5 лет. Но поклонники никогда его не видели. Скрывать мальчика – принципиальная позиция знаменитых родителей. Они не допускают участия Андрея в фотосессиях и не берут его с собой на светские мероприятия.

"Я вообще не понимаю, зачем это нужно, – говорит муж Боярской. – Даже на примере Лизы, судя по детским фотографиям, вижу, что дети тяжело переживают повышенное к себе внимание – к себе, к своим родителям. Это лишает непосредственности, детство превращается в работу. Мне бы хотелось сохранить непосредственность в своем ребенке. Поэтому я принципиальный сторонник достаточно закрытой жизни".

В детском саду, куда с этого года ходит Андрей, воспитатели и родители ведут себя тактично. "Вокруг милые, деликатные, простые в общении люди, никакого повышенного внимания или особого отношения не ощущаем. Несколько раз мы приходили на общие мероприятия с родителями, было очень весело. Одно из них проходило в бассейне – дети плавали, а мы должны были их поддерживать и болеть. Все надели на руки мочалки, в общем порыве кричали кричалки. В общем, в саду все хорошо", – цитирует Боярскую журнал Hello!.

Напомним, что Елизавета Боярская родила сына 8 апреля 2012 года. Малыш весом 3,6 килограмма и ростом 55 сантиметров появился на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Супруг Лизы поехал в клинику вместе с ней и не отходил от жены до самого появления ребенка на свет. Как говорят медики, Максим Матвеев вел себя бесстрашно, а когда взял новорожденного на руки, был просто счастлив.

❤️Georgia in my heart and in my mind❤️с @maxim_matveev_ #отпускссемьей #навысоте #горы #грузия

A post shared by Елизавета Боярская (@lizavetabo) on Aug 18, 2016 at 3:04pm PDT

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