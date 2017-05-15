Победителю "Евровидения" врачи дают год жизни

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Вести.Ru
понедельник, 15 мая 2017 г. 18:01
Многие эксперты, комментируя итоги завершившегося в Киеве "Евровидения", сходятся во мнении, что на конкурсе, наконец, победили не фрики, а музыка и человеческое сострадание. Однако у победителя большие проблемы с сердцем.
"Eurovizijos" nugalėtojas Portugalijos atstovas Salvadoras Sobralis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

С романтической композицией Amar pelos dois ("Любви хватит на двоих") победу своей стране принес представитель Португалии Сальвадор Собрал, так что в следующем году впервые "Евровидение" пройдет в этой стране.

Ранее Сальвадор изучал психологию в одном из вузов Лиссабона. Однако затем он забросил учебу и поступил в престижную музыкальную школу в Барселоне. Восемь лет назад в Португалии он стал популярен после участия в местном телевизионном шоу талантов, где занял 7 место.

Кроме того, певец неравнодушен к проблемами беженцев в Европе.
На пресс-конференцию победителей полуфинала "Евровидения" он, например, пришел в футболке с надписью: "S.O.S. Refugees" ("Помогите беженцам").

Теперь многочисленные поклонники, которые появились у 27-летнего певца после его триумфа на конкурсе, желают ему, прежде всего, здоровья. Как стало известно СМИ, у Сальвадора – очень большие проблемы с сердцем.

Молодой человек ждет донора. Врачи дали ему всего год на то, чтобы сделать операцию.

Из-за этого даже во время репетиций к конкурсу у Сальвадора был особый режим, пишет сайт "Комсомольская правда".

Во время выступления певцу не светили софитами в глаза и более того: позволили выступать на маленькой сцене, чтобы ему не пришлось долго идти до основной площадки.

Кроме того, вместо него на репетиции было разрешено приходить 29-летней сестре певца Луизе. Кстати, именно она – автор песни, с которой победил португалец. Причем, написала ее девушка всего за день до национального отбора на конкурс.

Принесшую победу композицию Сальвадор и Луиза после оглашения результатов конкурса исполнили вместе.

Вести.Ru
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