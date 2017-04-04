Победитель “Битвы экстрасенсов” разоблачил Пореченкова

Дни.ру
вторник, 4 апреля 2017 г. 14:50
Популярный актер обращался за помощью к ясновидящему. А теперь называет рейтинговую телепрограмму враньем.
Михаил Пореченков
© RIA/Scanpix

Проект “Битва экстрасенсов” существует в эфире канала ТНТ уже 17 сезонов. Сильнейшие маги, провидцы и колдуны со всего мира общаются с духами, раскрывают тайны, которые унесли с собой в могилу покойники, делают предсказания и ставят защиту. Кажется, что они видят то, что скрыто от обывателей.

Вся эта чертовщина и мистика неизменно собирает у телеэкрана большую аудиторию. И многие люди принимают происходящее на экране за чистую монету.

Но актер Михаил Пореченков, который в свое время был ведущим шоу “Битва экстрасенсов”, расстроил поклонников проекта. Он заявил, что популярную передачу нельзя назвать правдивой: “Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю”.

Победитель 3-го сезона “Битвы экстрасенсов” Мехди Эбрагими Вафа из Ирана рассказал корреспонденту Dni.Ru, что на самом деле происходит на съемочной площадке популярного телепроекта.

“Я и сам достаточно скептически отношусь ко многим экстрасенсам, но то, что происходило в шоу, когда участвовал я, было по-настоящему, — говорит Мехди. — Замечу, что Михаил Пореченков в свое время просил меня помочь его близкому другу, который находился в депрессии. Если бы он думал, что я шарлатан, стал бы он это делать?”

“За других экстрасенсов ручаться я не могу, каждый живет как может, — продолжает Мехди. — Наличие способностей у себя лично я доказал и за те годы, которые прошли после “Битвы”. Конечно, это телевидение, это шоу. Поэтому были там и постановочные моменты. Были и люди, кто просто хотели попасть на экран и тем самым прославиться. Но сам я познакомился со многими настоящими экстрасенсами, мы с ними дружим уже несколько лет и если бы мы обманывали, то, наверное, после проекта не смогли бы смотреть друг другу в глаза”.

Дни.ру
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