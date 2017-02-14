Playboy под лозунгом "Быть голым - нормально" возвращает обнаженных моделей

Накануне креативный директор издания и сын основателя Playboy Купер Хефнер сообщил в своем микроблоге в Twitter, что нагота вернется на страницы журнала, но концепция ее изображения будет новой. "Я первым готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но убрать ее полностью было ошибкой. Нагота никогда не была проблемой, потому что проблема не в наготе. Сегодня мы возвращаем свою индивидуальность и вспоминаем, кто мы", - говорится в сообщении.

Кроме того, официальный микроблог Playboy опубликовал обложку следующего номера журнала с хэштегом #NakedIsNormal ("Быть обнаженным нормально"). На ней изображение девушки с голой грудью частично закрыто такой же надписью.

С марта 2016 года Playboy перестал публиковать фотографии полностью обнаженных моделей. Последний номер журнала, оформленный по старой концепции, поступил в продажу 11 декабря 2015 года. На его обложку попала модель и актриса, звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон, которая тогда снялась для издания в 14-й раз.

О смене концепции издания с одобрения 90-летнего основателя Playboy Хью Хефнера стало известно еще осенью 2015 года. В расчете на новое поколение читателей журнал решил продолжить печатать снимки женщин в соблазнительных позах, но не полностью обнаженных. При формировании новой стратегии были учтены пристрастия целевой аудитории журнала - работающих молодых мужчин, проживающих в больших городах. Именно для этой категории читателей издание решило продолжить публиковать серьезные журналистские расследования и интервью известных людей.

Кроме того, формат Playboy увеличился, печататься журнал стал на более качественной бумаге. Издатели избавились от несколько рубрик, в частности "Рисунки" и "Сборник забавных историй".

За год до этого от чрезмерной обнаженности отказалась интернет-версия издания. В результате средний возраст читателя журнала снизился с 47 до 30 лет, а трафик, наоборот, увеличился примерно с 4 млн до порядка 16 млн пользователей в месяц.

Первый номер Playboy с фотографией Мэрилин Монро на обложке вышел в 1953 году. За годы существования журнала для обложек издания позировали такие известные актрисы и модели, как Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Анна Николь Смит, Дженни Маккарти.

В ноябре 1972 года было продано рекордное число экземпляров Playboy - более 7 млн. Сейчас этот показатель не превышает 700 тыс.

Большую долю выручки Playboy получает от продажи и лицензирования своей брендовой продукции - нижнего белья, духов, ювелирных украшений и средств по уходу за телом, причем 40% продукции производится в Китае, где журнал не издается.