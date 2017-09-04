Питт и Джоли воссоединились, но все равно разведутся

Анджелина Джоли и Брэд Питт решили снова быть вместе, но бракоразводный процесс звезды все-таки доведут до конца.
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Биограф семьи Ян Гальперин рассказал, как произошло воссоединение. Оказалось, что актеры встретились в доме общих друзей в Голливуде. Они не смогли сдержать слез и бросились друг другу в объятия. Первый шаг в восстановлении отношений, как обычно, сделал именно Питт.

Пара пройдет курс психотерапии, чтобы наладить семейную жизнь, сообщает The Sun. Однако о формальностях речи больше не идет. Как известно, Джоли и Питт 12 лет прожили вместе, из которых только 2 года находились в законном браке. Собственно, именно после официальной церемонии у них начались конфликты. Причиной последнего конфликта, по словам Джоли, стало то, что Питт плохо обращался с их сыном Мэддоксом.

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