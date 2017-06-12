Письмо мамы Жанны Фриске: дочка, для меня ты жива

“Доченька… Прошло уже целых два года, но в доме все напоминает о тебе. Пишу эти слова, а у меня слезы на глазах.

Сейчас смотрю на твою любимую кофейную чашку, она стоит на полочке в кухонном шкафу. Высокая такая, коричневого цвета, с надписью на латышском языке и рисунком — какое-то здание. Ее тебе на сорокалетие подарила Наташа, Платошина няня. Помнишь? Милая женщина, она заботилась о нашем мальчике, пока мы жили в Латвии.

На месте вещи, которые ты перевезла к нам пять лет назад, перед тем как улететь в Майами, чтобы родить сына. Мы ничего не трогали. Хотя, может, и нужно с ними уже что-то сделать.

В твоей комнате тоже все как прежде. Кажется, что ты вот-вот войдешь, моя девочка. На тумбочке рядом с портретом стоит свечка, зажигаю ее каждый день и молюсь. А раньше мы читали молитвы все вместе, проникая в смысл каждого слова.

Я все время чувствую твое присутствие, как ты наблюдаешь за нами… Мы с Наташей очень переживаем за папу. Он особенно тяжело переносит случившееся. Ну, ты знаешь его эмоциональный, взрывной характер. Здоровье подводит, но все равно пытается “воевать”. Вон недавно нашел новых юристов… Я в эти дела не вмешиваюсь и, честно говоря, подробностей толком не знаю.

Наташа очень скучает, ходит в твоей одежде. Но тоже держится, молодец. Сережа с ней, помогает, у них все хорошо.

Молю, чтобы ты мне приснилась, но все не приходишь. А так хочется хоть во сне посмотреть тебе в глаза, увидеть еще разок твою улыбку.

Компьютер с твоими фотографиями не трогаю. Тяжело, не хочу терзать душу. Хотя столько редких кадров сохранилось, ведь ты любила сниматься… До сих пор, когда вижу тебя по телевизору или слышу твои песни, жду, что сейчас все закончится, ты позвонишь и скажешь приятным и тихим голоском: “Мам…”

Но ты далеко… Очень надеюсь, что там спокойно. Видела, сколько ангелочков на могилку тебе принесли поклонники? И цветы стоят постоянно, охапками, свежие-свежие… Мы постарались все организовать, чтобы фанатам было удобно. Поставили скамейку.

Сама я нечасто бываю на кладбище. Помню, ты этого не любишь, ведь не раз повторяла: “Мама, навещать надо живых людей, а не мертвых”. Да и я совсем не чувствую тебя там. Не знаю, почему… Для меня ты жива, моя красивая, улыбчивая девочка.

Мне бы так хотелось тебя порадовать хорошими новостями. Но чем? Разве что увидела Платошку в мае — впервые за год. Дима приводил его на представление в цирк, и нас позвали. Платон меня узнал. Он стал выше и похудел. Превращается в маленького мужчину. А стрижка — как у тебя в детстве, только затылок выбрит. Растет умным и красивым. Вы очень похожи с ним, прямо как две капли воды, одинаковы даже интонации, поворот головы. Платоша повторяет твой жест во время разговора — выворачивает правую ручку.

А какой он рассудительный. Дедушка спросил: “Платон, какой подарок тебе купить?” И услышал: “На ваше усмотрение”. Представляешь? Отвечает как взрослый. Жаль, что встреча была недолгой — всего минут пятнадцать. Я попросила Платошку позвонить мне. “Хорошо, бабушка”, — пообещал он, но пока телефон молчит.

Недавно посчитала: я воспитывала его ровно два года, два месяца, две недели. Три двойки. Некоторым родителям кажется, что это хлопотный период — пеленки, недосып, первые зубки, а для бабушки любой возраст — радостный. Тем более Платошка почти не капризничал. Столько всего приятного с нами произошло. Возила его в колясочке, кормила, читала сказки. А помнишь, когда у нас ощенилась овчарка? Платон только начал ходить. Увидел вольер и попросился туда. Собака его подпустила к деткам, лизала ручки, а он играл с щеночками. Сколько радости было в его глазах…

Как бы сейчас пригодился твой совет, наша мудрая и добрая доченька. Чтобы сказала, как нужно поступить, ведь так хочется почаще видеть Платона. Мы совсем запутались и устали от боли, одиночества, тоски и бесконечной борьбы. Помоги разобраться в этой каше. А проблемы растут как снежный ком. Нет конца и края ужасу. Прости нас. Мы не хотели, чтобы так получилось. Родная, мне стыдно и обидно, что твое имя смешивают с грязью. Знаю, ты все это видишь и переживаешь вместе с нами. Люблю. Мама…”