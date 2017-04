Письмо Хемингуэя с признанием в любви Марлен Дитрих уйдет с молотка

Послание Хемингуэя датировано 12 августа 1952 года - писатель отправил письмо с Кубы, где тогда жил. За год до этого Дитрих призналась, что хранит его фотографию у изголовья своей кровати.

Хемингуэй и Дитрих познакомились в 1934 году и с тех пор состояли в переписке. Романа между ними не было. По словам Хемингуэя, они стали "жертвами неодновременной страсти". Тем не менее в послании он неоднократно признается Дитрих в любви.

В частности, Хемингуэй, которого цитирует Русская служба ВВС, пишет: "Пожалуйста, знай, что я всегда люблю тебя. Иногда я забываю о тебе, как забываю и о том, что мое сердце бьется. Но оно бьется всегда". Под письмом стоит подпись: "С любовью, мистер Папа".

За несколько десятилетий актриса и писатель обменялись десятками писем. Часть из них хранится в архивах, некоторые находятся у потомков. Внуки Дитрих за последние несколько лет уже выставляли полученные ею от Хемингуэя письма на аукцион.

