Письма принцессы Дианы бывшему дворецкому уйдут с молотка

 (1)
bbcrussian.com
пятница, 6 января 2017 г. 10:14
В Британии на торги выставлены письма принцессы Дианы, адресованных бывшему старшему дворецкому Букингемского дворца Сирилу Дикману.
Princesė Diana
© Vida Press

В одном из них покойная принцесса описывает, как принц Уильям одаривает своего младшего брата бесконечными объятьями и поцелуями, в другом отмечает, что принц Гарри постоянно попадает в переделки в школе.

В числе прочих лотов, общее количество которых около четырех десятков, есть также фотографии, рождественские открытки и даже кусок пирога с бракосочетания королевы.

Все это ранее принадлежало Сирилу Дикману, а ныне распродается. Стоимость отдельных лотов варьируется от 80 до 900 фунтов (100 - 1100 долларов). По словам экспертов аукционного дома Cheffins в графстве Кембриджшир, письма Дианы, написанные от руки, являются частью "уникальной коллекции королевских реликвий".

В одном письме, написанном на гербовой бумаге Кенсингтонского дворца и датированном 20 сентября 1984 года, Диана благодарит дворецкого за "столь прекрасную открытку", полученную по случаю рождения принца Гарри.

"Уильям обожает своего маленького братика и проводит с ним все свое время, одаривая Гарри бесконечными объятьями и поцелуями, практически не подпуская к нему родителей! - писала принцесса Диана. - Реакция на рождение этого маленького человечка нас совершенно ошеломила, и я едва дышу от огромного количества цветов, которые продолжают прибывать!"

В другом письме, от 17 октября 1992 года, она сообщает, что оба юных принца "здоровы и с удовольствием проводят время в школе-интернате, хотя Гарри постоянно попадает в переделки!"

По предварительным расчетам, письма Дианы будут проданы на аукционе за сумму от 300 до 900 фунтов каждое (370 - 1100 долларов).

Все вещи выставлены на аукцион родственниками покойного Сирила Дикмана, который служил в Букингемском на протяжении более 50 лет. По словам историков аукционного дома Cheffins, его любили все члены королевской семьи и он получал записки от многих из них на протяжении более трех десятилетий.

На аукцион также выставлены письма дворецкому от королевы Елизаветы, написанные на гербовой бумаге Виндзорского замка. В одном из них она благодарит Дикмана за его "слова и сочувствие" по поводу смерти королевы-матери.

Запечатанный в коробке кусок свадебного торта с бракосочетания королевы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году, как ожидается, может уйти за 200-300 фунтов. На торги будут выставлены и несколько рождественских открыток от королевы, а также от принцессы Дианы и принца Уэльского.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц "киндер-сюрпризов"

ВИДЕО: В Германии на берег моря вынесло тысячи яиц киндер-сюрпризов
Жители германского острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри, передает Associated Press.

Скончался звезда "Танцора диско" (1)

Скончался звезда Танцора диско
Известный актер Ом Пури скончался на 67-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти звезды "Танцора диско" стал сердечный приступ — сообщает интернет-газета Dni.ru.

Письма принцессы Дианы бывшему дворецкому уйдут с молотка (1)

Princesė Diana
В Британии на торги выставлены письма принцессы Дианы, адресованных бывшему старшему дворецкому Букингемского дворца Сирилу Дикману.

Королеву Великобритании едва не подстрелил ее охранник (9)

Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II
Королева Великобритании Елизавета II едва не стала жертвой несчастного случая во время ночной прогулки вокруг Букингемского дворца. Монаршую особу, страдающую от бессонницы и потому вышедшую пройтись, заметил один из дежуривших возле лондонской резиденции британских правителей гвардейцев, который принял ее за злоумышленника и едва не подстрелил, сообщает The Times, ссылаясь на свидетельство самого караульного, в настоящее время уже оставившего службу.

Собчак озадачила снимком из полицейского участка (8)

Собчак озадачила снимком из полицейского участка
Пока одни отечественные звезды нежатся на теплых пляжах, а другие рассекают на горных лыжах, молодая мама Ксения Собчак коротает праздники, меняя подгузники и занимаясь грудным вскармливанием. Родив в ноябре своего первенца, телеведущая впервые за много лет отмечает Новый год в России, пишет “Комсомольская правда”.
Facebook друзья
Rambler's Top100