Певицу Лолиту высадили с поезда, не пустив в Киев к больной дочери

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NEWSru.com
воскресенье, 23 апреля 2017 г. 13:04
Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
© RIA/Scanpix

На опубликованном утром в воскресенье видео Лолита идет по железнодорожной платформе: "Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину". Конотоп - города в Сумской области, где проходят таможенный и пограничный контроль пассажирские поезда, едущие в Киев.

Милявская сообщила, что въезд на историческую родину ей закрыт из-за посещения Крыма в 2015 году. Она побывала в городе Керчь.

В Киеве живут 74-летняя мама Милявской и ее дочь Ева, напоминает ТАСС.

Лолита Милявская (Горелик) родилась в Закарпатье. В десятилетнем возрасте переехала с родителями в Киев. В конце 90-х годов прошлого века создала поп-группу "Кабарэ-дуэт "Академия", который пользовался популярностью в РФ, СНГ, США и Европе.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну более чем сотне российских артистов.

Киев считает Крым незаконно оккупированным и настаивает, что въезжать туда можно только с украинской территории.

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