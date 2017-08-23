Певица Юлия Савичева стала мамой

Российская певица Юлия Савичева впервые стала мамой. Об этом в соцсетях сообщил продюсер Максим Фадеев.

О пополнении в семье Савичевой и ее мужа Александра Аршинова СМИ узнали несколько дней назад, однако официального подтверждения от пары не было. Так же, как не комментировали они и информацию о беременности Юлии, о которой стало известно в феврале этого года.

Теперь информация о ребенке все же подтвердилась. Продюсер Савичевой Максим Фадеев опубликовал видеоролик, в котором рассказал, что у пары родилась дочка.