Певица Юлия Савичева стала мамой

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SHOWTIME!
среда, 23 августа 2017 г. 15:56
Российская певица Юлия Савичева впервые стала мамой. Об этом в соцсетях сообщил продюсер Максим Фадеев.
© RIA/Scanpix

О пополнении в семье Савичевой и ее мужа Александра Аршинова СМИ узнали несколько дней назад, однако официального подтверждения от пары не было. Так же, как не комментировали они и информацию о беременности Юлии, о которой стало известно в феврале этого года.

Теперь информация о ребенке все же подтвердилась. Продюсер Савичевой Максим Фадеев опубликовал видеоролик, в котором рассказал, что у пары родилась дочка.

СРОЧНО!!!!!! ВСЕМ ВСЕМ!!! ОТ ВОЛНЕНИЯ ДАЖЕ ДВА РАЗА СКАЗАЛ НОВОСТЬ! Но не стал отрезать оставил как есть!!!!!!

A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on Aug 22, 2017 at 3:51am PDT

SHOWTIME!
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