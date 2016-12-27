Отечественные СМИ всколыхнула новость, что певица Слава выходит замуж. Исполнительница похвасталась репортерам, что радостное событие намечено на 2017 год.

Отвечая на вопросы одного из телеканалов на благотворительном аукционе Григория Лепса, звезда сказала, что она и ее возлюбленный, бизнесмен, бывший генеральный директор ЗАО "Национальная Резервная Корпорация" Анатолий Данилицкий, хотят пожениться.

Артистка и бизнесмен, который старше ее на 28 лет, уже давно живут вместе и воспитывают общую дочь Антонину, которая родилась 24 декабря 2011 года. Познакомились жених и невеста в 2002 году в ресторане.

Какими-либо подробностями о предстоящем торжестве Слава делиться не стала. Известно только, что церемония состоится в 2017 году.

Пока же звезда посвящает своему избраннику трогательные сообщения в Instagram. "Мой единственный и любимый мужчина на свете!" – на днях написала об Анатолии Слава. Может быть, именно в тот момент он сделал ей предложение. И поэтому певица так сильно расчувствовалась.

До романа с Данилицким артистка была замужем за Константином Морозовым, но отношения пары разрушил быт. От этого брака у Славы есть дочь Александра Морозова. Старшая наследница певицы появилась на свет четвертого января 1999 года. Она обладает такой же яркой и привлекательной внешностью, как ее мама. В свои 17 лет Александра уже живет с молодым человеком. На семейном совете было принято решение снять молодым квартиру рядом со школой девушки.

Мой единственный и любимый мужчина на свете!

A photo posted by SLAVA (@nastya_slava) on Dec 21, 2016 at 12:14pm PST





