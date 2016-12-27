Певица Слава выходит замуж

Dni.ru
вторник, 27 декабря 2016 г. 10:12
Отечественные СМИ всколыхнула новость, что певица Слава выходит замуж. Исполнительница похвасталась репортерам, что радостное событие намечено на 2017 год.
© RIA/Scanpix

Отвечая на вопросы одного из телеканалов на благотворительном аукционе Григория Лепса, звезда сказала, что она и ее возлюбленный, бизнесмен, бывший генеральный директор ЗАО "Национальная Резервная Корпорация" Анатолий Данилицкий, хотят пожениться.

Артистка и бизнесмен, который старше ее на 28 лет, уже давно живут вместе и воспитывают общую дочь Антонину, которая родилась 24 декабря 2011 года. Познакомились жених и невеста в 2002 году в ресторане.

Какими-либо подробностями о предстоящем торжестве Слава делиться не стала. Известно только, что церемония состоится в 2017 году.

Пока же звезда посвящает своему избраннику трогательные сообщения в Instagram. "Мой единственный и любимый мужчина на свете!" – на днях написала об Анатолии Слава. Может быть, именно в тот момент он сделал ей предложение. И поэтому певица так сильно расчувствовалась.

До романа с Данилицким артистка была замужем за Константином Морозовым, но отношения пары разрушил быт. От этого брака у Славы есть дочь Александра Морозова. Старшая наследница певицы появилась на свет четвертого января 1999 года. Она обладает такой же яркой и привлекательной внешностью, как ее мама. В свои 17 лет Александра уже живет с молодым человеком. На семейном совете было принято решение снять молодым квартиру рядом со школой девушки.

Мой единственный и любимый мужчина на свете!

A photo posted by SLAVA (@nastya_slava) on Dec 21, 2016 at 12:14pm PST


Dni.ru
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