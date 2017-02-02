Певица Нюша впервые откровенно рассказала о своем женихе

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SHOWTIME!
четверг, 2 февраля 2017 г. 14:56
Российская певица Нюша, которая всегда старательно скрывала свою личную жизнь, впервые решилась откровенно рассказать об отношениях.
© Asmeninio archyvo nuotr.

О романе исполнительницы с генеральным советниомк президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым стало известно в конце прошлого года, когда пару стали все чаще замечать вместе. А недавно стало известно, что Нюша готовится к свадьбе - в профиле певицы в соцсетях появился снимок помолвочного кольца с подписью: "Невеста я".

В интервью журналу "ОК!" она рассказала, что знакомы они довольно давно и прежде она никогда не испытывала таких чувств, как сейчас. "Я могу сказать, что сейчас рядом со мной человек, который превзошел все мои ожидания", — говорит о своем избраннике Нюша. Она подтвердила, что он действительно сделал ей предложение в Кении, где пара недавно провела отпуск.

Семья певицы, по ее словам, хорошо приняла ее будущего мужа.

SHOWTIME!
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Российская певица Нюша, которая всегда старательно скрывала свою личную жизнь, впервые решилась откровенно рассказать об отношениях.
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