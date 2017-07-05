Певица Азиза: чаша переполнилась и треснула

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среда, 5 июля 2017 г. 12:25
Певица Азиза призналась, что в последнее время у нее ухудшилось самочувствие. По словам артистки, она уже давно нормально не спит, а также плохо ест. Из-за отсутствия аппетита и отдыха женщина испытывает хроническую усталость. Как утверждает звезда, проблемы со здоровьем начались после перенесенного стресса, пишет Starhit.
© Instagram.com nuotr.

“Чаша переполнилась и треснула. Боль, страдания и отчаяние, которые накопились за всю мою нелегкую судьбу, потоком хлынули. Хотя в моей жизни было, конечно, и много хорошего”, — делится певица.

Поклонники звезды уверены, что проблемы со здоровьем у их кумира возникли из-за неприятностей в личной жизни. Напомним, пять лет назад возлюбленной Азизы, бизнесмен Александр Бродолин сделал ей предложение. Пара планировала свадьбу, которая так и не состоялась, а в прошлом году появилась новость, что жених и невеста расстались.

Разрыв артистки с избранником произошел из-за того, что она отказалась переезжать в Санкт-Петербург, где проживает ее возлюбленный. К тому же, певица до сих пор не может справиться со смертью матери. Рафика Хайдаровна ушла из жизни в 2015 году, в тот самый период, когда ее знаменитая дочь участвовала в шоу “Точь-в-точь”. Позднее звезда эстрады признавалась, что известие о кончине родительницы шокировало ее, надолго выбив из колеи. Женщина потеряла аппетит и ничего не хотела есть.

“За последние три месяца я похудела на десять килограммов. У меня сильнейшая хроническая усталость. Очень тяжело. Не знаю, чем все это закончится. Не знаю, лечится ли это, но я сегодня решила рассказать о проблеме. Тяжело оставаться один на один с такой бедой. Пожелайте мне сил, выздоровления и любви”, — рассказывает Азиза.

Как сообщает издание “Собеседник”, певица борется с депрессией не первый год, но пока никак не может преодолеть проблему. Первые тревожные признаки фанаты Азизы заметили еще несколько месяцев назад, когда звезда появилась в эфире программы “Сегодня вечером”. Тогда артистка показалась им утомленной и осунувшейся.

Поклонники желают певице скорейшего выздоровления и творческих успехов. Многие фанаты уверены, что исцелить Азизу сможет только музыка. Этим летом у артистки запланированы несколько концертов, поэтому ей предстоит восстановить силы перед ними.

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