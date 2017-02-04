Певцу Шуре из-за рака удалили мужской орган

Пришепетывая сквозь дырку в верхней челюсти, певец рассказывал, что передние зубы ему когда-то выбил младший брат Миша, и что вставлять их он не собирается — мол, это его “фишка”. Затем артист на несколько лет пропал с экранов и появился на публике лишь в конце 2000-х — заметно поправившийся и с новой металлокерамикой, заполнившей зияющий провал во рту. Поговаривали, что певец лечился от наркомании и даже лежал в специализированной клинике, чтобы избавиться от зависимости. На самом деле Шуру спасали от опасной болезни — у него диагностировали рак, причем на поздней стадии. О своей борьбе с онкологией артист откровенно рассказал в телеинтервью: он прошел через операцию и химиотерапию, которые сохранили ему жизнь.

- Все оказалось очень экстренно, — признался Шура телеканалу “Мир24”. — У меня были метастазы. Все уже было очень плохо.

Через неделю после приема у онколога певец уже лежал на операционном столе военного госпиталя в Одинцово.

- Мне отрезали одно яичко. Ладно, думаю, значит, нужно это пройти и жить дальше, — вспоминает Шура.

Но операция была лишь началом — за ней последовали изнурительный курс лечения. По словам артиста, на то, чтобы полностью излечиться от онкологии, у него ушло пять лет. За это время в лучших клиниках России и Швейцарии он потратил около миллиона долларов.

- Самое ужасное в лечении — это химиотерапия, — говорит артист. — Тяжело ее проходить. Ты вечно находишься в состоянии головокружения.

Сейчас 41-летний Шура полностью здоров и надеется, что болезнь больше никогда не вернется. Вылечившись, он записал песню “Молитва”, которую спел в дуэте со Светланой Сургановой — певица когда-то тоже прошла через борьбу с онкологией.