Петросян устроил потоп в центре Москвы

Dni.ru
пятница, 10 февраля 2017 г. 08:33
На юмориста Евгения Петросяна подала в суд соседка Елена Маркова. Женщина утверждает, что артист затопил ее элитную квартиру на улице Плющихе в центре Москвы.
© Instagram

Договориться со звездными супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко у пострадавшей не получилось. Женщина потребовала у артистов оплатить ремонт квартиры, а также выплатить моральную компенсацию и погасить судебные издержки.

Елена подала иск в Хамовнический суд Москвы. Она требует взыскать с пары 350 тысяч рублей, пишет Life.ru. Иск будет рассмотрен 21 февраля.

Несколько месяцев назад другой известный артист, ведущий Андрей Малахов, попал в неприятную ситуацию. Квартиру шоумена, расположенную в городе Апатиты Мурманской области, затопило. "Я делаю ремонт в своей квартире и не могу его доделать", – посетовал Андрей. Причина этого – текущая крыша, которую по каким-то причинам не может залатать управляющая компания.

Малахов обратился к руководителю компании, но тот не смог помочь. Крышу нужно ремонтировать капитально, сообщил он, а это задача областного фонда капремонта.

Dni.ru
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