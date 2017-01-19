PETA призвала бойкотировать фильм за издевательства над псом

Международная некоммерческая организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) обвинила создателей ленты "Собачья жизнь" в жестоком обращении со зверями, сообщает журнал Time.

"PETA призывает любителей собак бойкотировать фильм, чтобы донести до общества то, что собаки и другие животные не должны расцениваться как съемочный реквизит", — говорится в заявлении организации.

Зоозащитники раскритиковали картину после того, как портал TMZ опубликовал видеозапись со съемок фильма. В ролике член съемочной группы пытается столкнуть испуганную немецкую овчарку в бассейн с бурлящей водой. Собака сопротивляется и пытается вырваться. В конце животное начинает тонуть.