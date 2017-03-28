Песни белорусских "Дроздов" покорили литовские свадьбы

вторник, 28 марта 2017 г. 16:58
Самое популярное радио в Литве на русском языке RUSRADIO LT 1 апреля отпразднует свой юморной день рождения в Висагинасе.
© rusradio.lt

Команда RUSRADIO LT и MS Show готовы превратить этот день в настоящий праздник для своих слушателей и зрителей.

За музыку отвечает Александ Белкин - певец, гитарист и мультиинструменталист, организатор и руководитель ведущей в Литве блюзово-рок-н-ролльной группы The Road Band, а также нескольких музыкальных проектов в стиле блюз, кантри, джаз и поп-музыки.

А также друзья из Беларуси - группа Дрозды, зажигательный коллектив, играющий настоящий белорусский рок! Их песни уже стали шлягерами на свадьбах в Литве. Популярная песня "Увезу тебя в деревню" переведена на литовский язык!

В честь праздника команда RUSRADIO LT подарит городу красочный фейерверк (21:30 у Дома культуры “Банга”). А для самых стойких - двойной афтепати: в гриль баре Rendezvous ждут любителей пообщаться, а в ART - Club - танцы до утра с DJ RUSRADIO LT.

Впервые свое вещание радиостанция в Литве начало 19 марта 2001 года. За это время радиостанция превратилась в настоящий развлекательный и новостной канал.

Сейчас RUSRADIO LT можно услышать на волнах по всей территории Литвы: в Вильнюсе (105,6МГц), Каунасе (100,4МГц), Клайпеде (90,6МГц), Шяуляй (105,8МГц), Паневежисе (103,7МГц), Укмерге(89.9 МГц), Варене (101.3 МГц), Висагинас (98,3 МГц), Девянишкес (104.4 МГц) и в Интернете www.rusradio.lt, мобильная апликация и нас всегда можно найти в социальных сетях.

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