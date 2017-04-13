"Первый канал" не будет транслировать "Евровидение" в КиевеРоссии на конкурсе не будет

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Deutsche Welle
четверг, 13 апреля 2017 г. 22:55
Российский "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение" в Киеве из-за отказа украинских властей допустить в страну для участия в конкурсе российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом объявил сам "Первый канал" в вечернем выпуске новостей в четверг, 13 апреля.
Julija Samoilova
© AP / Scanpix

"Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. "Первый канал" не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс "Евровидение-2017", - говорится в сообщении. "Первый канал" назвал отказ украинской стороны "абсолютно необоснованным" и обвинил Украину в попытке политизировать конкурс, "целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей".

В сообщении указывается на неприемлемость предложений ЕВС об удаленном участии Самойловой в "Евровидении" или о замене этой певицы на другого участника. "Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса", - пояснили на "Первом канале".

ЕВС с сожалением отреагировал на заявление "Первого канала". "К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидения". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе и сделали все возможное для достижения этого", - говорится в ответе ЕВС на запрос агентства РБК.

Украина запретила Юлии Самойловой въезд в страну на три года за ее несогласованное с Киевом посещение аннексированного Крыма. Все попытки ЕВС обеспечить участие Самойловой в "Евровидении" в Киеве окончились провалом.

Deutsche Welle
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