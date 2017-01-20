Первый канал нашел виновника утечки финальной серии "Шерлока"

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NEWSru.com
пятница, 20 января 2017 г. 12:44
Причиной утечки в интернет последнего эпизода четвертого сезона сериала "Шерлок" стала преступная халатность сотрудника Первого канала, а не происки хакеров, как на канале предполагали ранее.
Foto: Kadrs no video/BBC

Сообщение Первого канала по поводу скандальной утечки цитирует "Дождь": "Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть".

Телеканал принес извинения Hartswood Films, BBC Worldwide и фанатам "Шерлока" по всему миру.

Компания BBC Worldwide, в свою очередь, заявила, что будет работать совместно с Первым каналом по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем. Она поблагодарила телеканал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование и добавила, что считает "тему закрытой".

Заключительный, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием "Последнее дело" (The Final Problem) в русскоязычной озвучке Первого канала и без его логотипа нелегально появился в интернете 14 января. На ВВС эту серию показали в 21:00 по местному времени 15 января.

Факт утечки подтвердили создатели сериала. Они просили фанатов не распространять файл с эпизодом и не тиражировать спойлеры. 17 января Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам требование об удалении пиратских копий сериала.

Сюжет сериала основан на произведениях Артура Конан Дойла о детективе Шерлоке Холмсе, однако действие происходит в наши дни. Авторами сериала являются Марк Гэтисс и Стивен Моффат ("Доктор Кто", "Джекилл"), главные роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен. Пока непонятно, будет ли нынешний сезон сериала последним или поклонники все же дождутся продолжения.

NEWSru.com
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Foto: Kadrs no video/BBC
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