Первый Балтийский канал покажет "Путина" Оливера Стоуна

 (12)
SHOWTIME!
пятница, 16 июня 2017 г. 11:49
19 июня на ПБК начинается эксклюзивный премьерный показ документального фильма "Путин" знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна. Фильм состоит из четырех частей.
© AFP / Scanpix

В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет. Никогда прежде Владимир Путин не общался с иностранным интервьюером столь продолжительно и подробно. Ни одна из тем, интересовавших Стоуна, не была оставлена без ответа.

Во время интервью Владимир Путин ответил на вопросы Стоуна о своей профессиональной карьере, взаимоотношениях с Клинтон, Бушем, Обамой и Трампом, Ельциным, Горбачевым. В беседах говорили также о политическом наследии Сталина, Рейгана и др. О проблемах государственной слежки и о побеге Сноудена в Москву.

На протяжении двух лет собеседники встречались в Кремле, в Сочи, в официальной резиденции президента под Москвой. Фильм предлагает зрителю портрет российского лидера - одного из самых влиятельных игроков на мировой политической арене - во всей его сложности и полноте. В фильме использована хроника ключевых событий, о которых шла речь в интервью.

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: как выглядит рижанка, которую Роналду лично пригласил на матч

ФОТО: как выглядит рижанка, которую Роналду лично пригласил на матч
Как выяснилось, в Риге тоже живут девушки, которые удостились личного приглашения на прошедший недавно в нашей столице матч между сборными Латвии и Португалии.

Ди Каприо передал следователям подаренный "Оскар" из-за дела о хищениях

Leonardo DiCaprio
Американский актер Леонардо Ди Каприо передал статуэтку "Оскар", выигранную Марлоном Брандо, следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

ФОТО: Галкин показал, как загорает Пугачева (3)

ФОТО: Галкин показал, как загорает Пугачева
Алла Пугачева в последние годы стремится скрыть жизнь своей семьи подальше от любопытных глаз. Например, в Юрмале певица с мужем - шоуменом Максимом Галкиным - и детьми снимают виллу "Марта", где отдых зведных супругов и их детей скрыт от всех.

Первый Балтийский канал покажет "Путина" Оливера Стоуна (12)

Первый Балтийский канал покажет Путина Оливера Стоуна
19 июня на ПБК начинается эксклюзивный премьерный показ документального фильма "Путин" знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна. Фильм состоит из четырех частей.

Заворотнюк прокомментировала слухи о своей третьей беременности (1)

Заворотнюк прокомментировала слухи о своей третьей беременности
Анастасия Заворотнюк довольно редко радует своих подписчиков фотографиями в соцсетях, поэтому каждый новый снимок воспринимается ими на ура. На днях актриса опубликовала фото, на котором она позирует в свободном белом платье, сидя на кресле, пишет Woman.
Facebook друзья
Rambler's Top100