Пэрис Хилтон назвала себя изобретателем селфи

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SHOWTIME!
четверг, 11 мая 2017 г. 12:57
Актриса, предприниматель и светская львица Пэрис Хилтон назвала себя изобретателем селфи, следует из ее интервью изданию W Magazine.
Paris Hilton
© Vida Press

"Пэрис Хилтон изобрела все, что вы делаете в 2017 году, и она это знает", – пишет журнал. "Кажется, у меня есть селфи времен моего детства, с одноразовой камеры", – сказала сама Хилтон.

Она стала первой не только в том, что касается автопортретов: именно Хилтон совершила переворот в светской жизни Нью-Йорка в начале 2000-х годов, задав все тренды той эпохи и определив значение "источника влияния" еще до того, как такое понятие вообще появилось, говорится в материале.

"Мы задали целый новый жанр знаменитостей, который до тех пор никто никогда не видел", – заявила Хилтон.

Хилтон создала собственный именной бренд, стала звездой телешоу, музыки, кино и рекламы, выпустила бестселлеры. У нее есть собственные бутики, она занимается гостиничным бизнесом. В следующее десятилетие Хилтон хочет выйти замуж, завести несколько детей, а также иметь "20 собак и 50 ароматов".

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