Пелагея пристыдила хакеров за воровство ее эксклюзивного фото

Недавно в Сети появился новый снимок Пелагеи, который быстро распространился по ее фан-страницам. Поклонники знаменитости были восхищены потрясающим внешним видом артистки и писали ей комплименты. Ценители творчества звезды также отмечали ее в постах. Пелагея ознакомилась с публикациями фанатов и поспешила внести ясность в сложившуюся ситуацию. Она заявила, что ее микроблог был взломан. Пелагея не скрывает своего возмущения действиями хакеров, обнародовавших фотографию из ее личного архива без разрешения.

“Как не стыдно! Взламывать аккаунты и потом тиражировать личные фотографии! Сколько же можно, люди? А потом вы удивляетесь, почему я “закрытая”?” — с такими словами артистка обратилась к интернет-преступникам.

Преданные поклонники Пелагеи, увидев ее гневный комментарий в социальных сетях, поспешили удалить фотографию артистки. Они также принесли извинения певице и отметили, что не знали, откуда взялся кадр. “Обидно, очень обидно. Терпения вам, Поля”, “Не обращайте внимания на таких людей, держитесь”, “Люди, будьте добрее”, “Оставьте Полю в покое”, “Это просто невыносимо, мы с тобой”, — писали фанаты знаменитости, чтобы ее поддержать.

Добавим также, что в марте Пелагея стала гостьей программы “Вечерний Ургант”. В эфире телешоу исполнительница впервые рассказала о своей очаровательной дочери Таисии, которая появилась на свет в конце января. Знаменитость и ее муж, хоккеист Иван Телегин, души не чают в прелестной малышке. По признанию Пелагеи, ее поражает характер наследницы. “Она у нас очень серьезная, улыбается только во сне. Даже когда она находилась у меня в животе, и я видела ее только на УЗИ, дочь всегда была такая хмурая, насупленная. Я ее уже тогда побаивалась. Серьезная девочка. Так оно и есть”, — говорила певица ведущему Ивану Урганту.