Пелагея пристыдила хакеров за воровство ее эксклюзивного фото

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среда, 31 мая 2017 г. 20:00
Певица Пелагея считает, что счастье любит тишину, поэтому крайне редко делится подробностями личной жизни, стараясь держать ее в тайне от общественности. Знаменитость нечасто дает интервью о близких людях и ведет закрытый микроблог, который читают только ее родственники и друзья. Порой злоумышленники, жаждущие сенсаций, взламывают микроблог исполнительницы и выкладывают ее фотографии в Интернете, чем вызывают возмущение у артистки, пишет Starhit.
© Instagram

Недавно в Сети появился новый снимок Пелагеи, который быстро распространился по ее фан-страницам. Поклонники знаменитости были восхищены потрясающим внешним видом артистки и писали ей комплименты. Ценители творчества звезды также отмечали ее в постах. Пелагея ознакомилась с публикациями фанатов и поспешила внести ясность в сложившуюся ситуацию. Она заявила, что ее микроблог был взломан. Пелагея не скрывает своего возмущения действиями хакеров, обнародовавших фотографию из ее личного архива без разрешения.

“Как не стыдно! Взламывать аккаунты и потом тиражировать личные фотографии! Сколько же можно, люди? А потом вы удивляетесь, почему я “закрытая”?” — с такими словами артистка обратилась к интернет-преступникам.

Преданные поклонники Пелагеи, увидев ее гневный комментарий в социальных сетях, поспешили удалить фотографию артистки. Они также принесли извинения певице и отметили, что не знали, откуда взялся кадр. “Обидно, очень обидно. Терпения вам, Поля”, “Не обращайте внимания на таких людей, держитесь”, “Люди, будьте добрее”, “Оставьте Полю в покое”, “Это просто невыносимо, мы с тобой”, — писали фанаты знаменитости, чтобы ее поддержать.

Добавим также, что в марте Пелагея стала гостьей программы “Вечерний Ургант”. В эфире телешоу исполнительница впервые рассказала о своей очаровательной дочери Таисии, которая появилась на свет в конце января. Знаменитость и ее муж, хоккеист Иван Телегин, души не чают в прелестной малышке. По признанию Пелагеи, ее поражает характер наследницы. “Она у нас очень серьезная, улыбается только во сне. Даже когда она находилась у меня в животе, и я видела ее только на УЗИ, дочь всегда была такая хмурая, насупленная. Я ее уже тогда побаивалась. Серьезная девочка. Так оно и есть”, — говорила певица ведущему Ивану Урганту.

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Пелагея пристыдила хакеров за воровство ее эксклюзивного фото

Пелагея пристыдила хакеров за воровство ее эксклюзивного фото
Певица Пелагея считает, что счастье любит тишину, поэтому крайне редко делится подробностями личной жизни, стараясь держать ее в тайне от общественности. Знаменитость нечасто дает интервью о близких людях и ведет закрытый микроблог, который читают только ее родственники и друзья. Порой злоумышленники, жаждущие сенсаций, взламывают микроблог исполнительницы и выкладывают ее фотографии в Интернете, чем вызывают возмущение у артистки, пишет Starhit.

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