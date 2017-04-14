Патрисия Каас рассказала, почему сделала паузу в концертной деятельности

SHOWTIME!
пятница, 14 апреля 2017 г. 19:21
19 мая блистательная французская певица Патрисия Каас даст концерт в "Арена Рига". Она представит публике свой новый альбом, который был выпущен в 2016 и стал долгожданным событием,: впервые за последние 13 лет в него вошли новые песни.
Patricia Kaas
© Sipa Press/Scanpix

Как комментируют организаторы концерта в Риге, шоу обещает быть не только безупречно изысканным, как это всегда бывает у Патрисии Каас, но и технически очень сложным.

"Эмоции и шик! Патрисия Каас — это несколько женщин в теле одной артистки. Более двух часов Патрисия щедро дарила восхищенной публике всю свою энергию и вокальное совершенство. Мы присутствовали на шоу Мадемуазель, которая "поет блюз" лучше чем кто-либо", - отзываются о новом шоу Патрисии Каас газеты La Provence и Marseille Culture.

Уход певицы со сцены в позапрошлом году активно обсуждался в СМИ и вызвал множество догадок. Говорили о ее нежелании выходить на сцену и серьезных проблемах со здоровьем. Сама артистка признает, что была крайне утомлена концертами.

"Иногда в жизни наступает такой момент, когда снаружи будто всё отлично, но внутри - нет. Поняв это, я обратилась за помощью к медикам и по истечении шести месяцев почувствовала себя лучше. Теперь я вижу жизнь в других цветах и радуюсь этому", - откровенно рассказывает Патрисия Каас порталу lrytas.lt.

"Поймите, последние десять лет были очень сложными для меня. Я написала откровенную автобиографическую книгу, в кино играла женщину, потерявшую своего ребёнка, на сцене перевоплощалась в Эдит Пиаф, умерла моя любимая собака. Этого всего было слишком много. Хотя музыка - это моя страсть, я поняла, что почти 30 лет работала без отдыха", - отмечает она.

"Родители и самые близкие люди уже покинули меня. Я пыталась оттолкнуть внутреннюю пустоту от себя, но все эмоции внезапно вернулись. Мне было необходимо вылить всю боль, что я и сделала. Теперь мне легче", - добавила певица.

Фото - пресс-служба организаторов концерта в Риге

SHOWTIME!
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Патрисия Каас рассказала, почему сделала паузу в концертной деятельности

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