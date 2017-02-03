Папарацци сфотографировали держащихся за руки принца Гарри и Меган Маркл

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lifenews.ru
пятница, 3 февраля 2017 г. 20:00
Папарацци сфотографировали держащихся за руки британского принца Гарри и американскую актрису Меган Маркл. Снимки опубликовала газета The Sun. Фотографии были сделаны в Лондоне.
Princas Harry
© Vida Press

Как утверждается, Маркл поселилась в коттедже Гарри на территории Кенсингтонского дворца. Принц и актриса неразлучны на протяжении последних пяти недель.

"На данный момент у Меган нет съемок в Торонто, поэтому она свободна для того, чтобы проводить все свое время с Гарри", – заявил источник.

Также утверждается, что к весне может быть объявлено о помолвке. По словам источника, Маркл готова отказаться от актерской карьеры и переехать в Лондон, а Гарри хочет завести семью, как и его возлюбленная.

Ранее СМИ сообщили, что принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон.

lifenews.ru
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