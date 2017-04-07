Папа Бузовой обиделся, что она не позвонила ему в день теракта

 (1)
lifenews.ru
пятница, 7 апреля 2017 г. 16:13
Игорь Бузов обиделся на свою знаменитую дочку Ольгу после ее поста в “Инстаграме” в день теракта 3 апреля.
© Instagram

Ольга написала: “Обзвонила всех своих родных в Питере. Только что заехала в церковь, поставила свечи за упокой и за здравие тех, кто пострадал в этом бесчеловечном акте. Сердце разрывает от случившегося! Люди просто ехали по своим делам и такое… Отдельно хочу сказать некоторым людям — скорбить нужно не в социальных сетях, оскорбляя других, а, например, съездить в церковь или помолиться за пострадавших. И об этом не обязательно писать, вы вынуждаете это делать после огромного количества оскорблений в мой адрес… Важно то, что внутри нас… Будьте добрее”.

Отец Ольги прокомментировал этот пост и написал: “Оля, всем позвонила? И маме, и папе, и бабушке? Так-то я живу в пяти минутах ходьбы от “Техноложки”, если помнишь”.

Через некоторое время этот комментарий отца со страницы Ольги был удален, что вызвало негодование среди подписчиков телеведущей. Некоторые даже сохранили скриншот этого комментария.

lifenews.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Жестче "Нимфоманки": первый трейлер БДСМ-драмы "Бурятский жеребец" (7)

Жестче Нимфоманки: первый трейлер БДСМ-драмы Бурятский жеребец
Создатели "самого откровенного в республике фильма" под названием "Бурятский жеребец" опубликовали первый трейлер к картине. По мнению "Байкал Daily", короткий ролик позволяет предположить, что БДСМ-драма будет на порядок пикантнее и жестче "Пятидесяти оттенков серого" Сэм Тейлор-Джонсон и "Нимфоманки" Ларса фон Триера.

Папа Бузовой обиделся, что она не позвонила ему в день теракта (1)

Папа Бузовой обиделся, что она не позвонила ему в день теракта
Игорь Бузов обиделся на свою знаменитую дочку Ольгу после ее поста в “Инстаграме” в день теракта 3 апреля.

Автор "Доктора Кто" назвал нонсенсом восторг зрителей от персонажа-лесбиянки (1)

Автор Доктора Кто назвал нонсенсом восторг зрителей от персонажа-лесбиянки
Сценарист британского телесериала "Доктор Кто" Стивен Моффат считает, что радоваться новости о появлении в шоу гомосексуальной героини недопустимо. Об этом сообщает The Guardian.

ФОТО: Анна Семенович показала себя в смелой пикантной фотосессии (3)

ФОТО: Анна Семенович показала себя в смелой пикантной фотосессии
Российская певица Анна Семенович опубликовала в сети снимок эротической фотосессии.

Памела Андерсон рассказала об отношениях с Джулианом Ассанжем

Pamela Anderson
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о "расцвете" ее отношений с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем после того, как она принесла ему вегетарианскую еду в эквадорское посольство, где он скрывается от шведских властей. Об этом пишет Telegraph.
Facebook друзья
Rambler's Top100