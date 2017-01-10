Памелу Андерсон после пластики не узнать

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вторник, 10 января 2017 г. 16:19
Знаменитая блондинка изменилась до неузнаваемости. Звезда “Спасателей Малибу” Памела Андерсон появилась на светском мероприятии в сопровождении своего старшего сына. Однако всеобщее внимание привлек не молодой человек, а увядающая красота артистки, пишет Starhit.
© Cosmopolitan.lt montažas, Vida Press nuotr.

Секс-символ 90-х Памела Андерсон поразила общественность своим видом на вечере в Лос-Анджелесе, организованным Шоном Пенном. 49-летняя артистка пришла на мероприятие вместе со своим 20-летним сыном Брэндоном Ли. Многочисленные поклонники и журналисты обратили внимание на то, что сейчас поп-дива едва узнаваема. Некоторые отметили, что из-за многочисленных пластических операций знаменитость утратила былую красоту. Они не могут поверить, что звезда журнала Playboy могла настолько измениться. Несмотря на отсутствие морщин, внешний вид неприятно удивил поклонников артистки. Они посчитали, что она утратила былой шарм.

Памела Андерсон всегда славилась своими пухлыми губами и отдавала предпочтение броскому макияжу, а визитной карточкой платиновой блондинки были мягкие локоны. Для гала-вечера звезда “Спасателей Малибу” не стала ярко краситься. Андерсон появилась с небрежной прической — косым пробором и легкими кудрями. Она сделала неброский мейкап в пастельных тонах и выбрала довольно сдержанный наряд — черное облегающее платье ниже колена. Несмотря на то, что раньше Памела при любом удобном случае демонстрировала декольте, сейчас она не выставляет напоказ свою грудь.

Фотографии Памелы Андерсон стали едва ли не главной темой в Интернете на сегодня и вызвали бурю обсуждений в Сети. Внешний вид 49-летней знаменитости многих удивил. Некоторые считали, что артистку просто не узнать. Они посчитали, что многочисленные пластические операции пошли ей во вред, и сейчас она не может вернуть себе былую красоту. Однако другие пришли на защиту звезды, и высказали мнение, что для своего возраста она прекрасно сохранилась.

Памела Андерсон на протяжении долгих лет была желанной героиней журнала для мужчин Playboy. Обнаженное тело на фотографиях знаменитой блондинки приводили в восторг сильную половину человечества, которые признали ее секс-символом 90-х. Когда журнал объявил о том, что прекращает публиковать на страницах своего издания полностью раздетых девушек, они решили пригласить именно звезду “Спасателей Малибу” для участия в этом проекте. “Работа в журнале Playboy была важной частью моей жизни. Можно даже в шутку сказать, что наши ДНК переплелись”, — рассказывала Памела.

A photo posted by POPSUGAR (@popsugar) on Jan 8, 2017 at 11:49am PST

A photo posted by @promistorytellersofficial on Jan 8, 2017 at 11:47am PST

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Памелу Андерсон после пластики не узнать

Памелу Андерсон после пластики не узнать
Знаменитая блондинка изменилась до неузнаваемости. Звезда “Спасателей Малибу” Памела Андерсон появилась на светском мероприятии в сопровождении своего старшего сына. Однако всеобщее внимание привлек не молодой человек, а увядающая красота артистки, пишет Starhit.

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