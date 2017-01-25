Памела Андерсон собирается одарить Меланию Трамп российской экошубой

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Вести.Ru
среда, 25 января 2017 г. 16:22
Известная американская актриса, модель и защитница животных Памела Андерсон собирается подарить супруге 45-го президента США Дональда Трампа Мелании шубу из искусственного экомеха. Причем, сшита она была в России, сообщает газета Hill.
Pamela Anderson
© Vida Press

Об этом Памела Андерсон сообщила в Вашингтоне — на недавнем мероприятии организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA).

Она также сообщила, что этот подарок неслучаен. Оказывается, Андерсон сейчас занимается "дизайном мехов в России", пишет НТВ.Ru.

В конце декабря Памела Андерсон — член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) и активная противница использования одежды из натурального меха, побывала в России. В Москве она встретилась с Сергеем Ивановым, который является спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности и экологии.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США меховой подарок из России его супруге Мелании был отправлен российской певицей Викой Цыгановой. Она подарила супруге Трампа соболиную "душегрейку" с пожеланием, что в ней Мелания приедет в Россию.

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