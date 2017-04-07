Памела Андерсон рассказала об отношениях с Джулианом Ассанжем

Gazeta.ru
пятница, 7 апреля 2017 г. 09:22
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о "расцвете" ее отношений с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем после того, как она принесла ему вегетарианскую еду в эквадорское посольство, где он скрывается от шведских властей. Об этом пишет Telegraph.
Pamela Anderson
© Vida Press

"Джулиан пытается освободить мир, обучая его. Это романтическая борьба — я люблю его за это", — рассказала актриса, сохраняя сдержанность в вопросе о характере их взаимоотношений.

Также она описала свои отношения с Ассанжем как "сложные", но наполненные глубокими разговорами. Андерсон отметила, что Ассанж – "хороший учитель".

"Я понимаю, что наша "связь" и любопытство вокруг нее могут привлечь внимание к его ситуации. Это хорошо, но я бы не стала вдаваться в подробности. Скажем так, все заслуживают любви", — отметила актриса.

Ранее Памела Андерсон назвала Джулиана Ассанжа "довольно сексуальным".

Отношения Ассанжа и Андерсон попали в поле зрения СМИ, когда нарядная актриса принесла Ассанжу веганские чизбургеры.

Gazeta.ru
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Памела Андерсон рассказала об отношениях с Джулианом Ассанжем

Pamela Anderson
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о "расцвете" ее отношений с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем после того, как она принесла ему вегетарианскую еду в эквадорское посольство, где он скрывается от шведских властей. Об этом пишет Telegraph.

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