Откровенные наряды 71-летней Шер произвели фурор

Gazeta.ru
вторник, 23 мая 2017 г. 15:58
Откровенные наряды 71-летней певицы Шер на церемонии вручения премии Billboard Music Awards произвели фурор: о них пишут и в СМИ, и в соцсетях.
Cher
© Vida Press

Шер, удостоенная почетной премии, исполнила свои хиты Believe и If I Could Turn Back Time. Как передает People, сначала артистка вышла на сцену в светлом сверкающем наряде, а затем сменила его на черное трико и кожанку. Оба образа получились крайне откровенными в стиле Шер.

Mirror пишет, что Шер выступала практически обнаженной.

Это было первое выступление Шер на церемониях вручения за 15 лет.

Ранее сообщалось, что Шер получит почетную премию Billboard.

Также СМИ сообщили, что Селин Дион выступила на премии Billboard в украшениях стоимостью $3 млн.

Gazeta.ru
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