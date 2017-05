Откровенные наряды 71-летней Шер произвели фурор

Шер, удостоенная почетной премии, исполнила свои хиты Believe и If I Could Turn Back Time. Как передает People, сначала артистка вышла на сцену в светлом сверкающем наряде, а затем сменила его на черное трико и кожанку. Оба образа получились крайне откровенными в стиле Шер.

Mirror пишет, что Шер выступала практически обнаженной.

Это было первое выступление Шер на церемониях вручения за 15 лет.

Ранее сообщалось, что Шер получит почетную премию Billboard.

Также СМИ сообщили, что Селин Дион выступила на премии Billboard в украшениях стоимостью $3 млн.