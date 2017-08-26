Отец Фриске умоляет Малахова о помощи

На канале "Россия" показали первый выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". В обновленной студии собрались герои самых резонансных выпусков "Пусть говорят" и "Прямой эфир". Среди гостей была и Ольга Орлова – подруга Жанны Фриске. Разумеется, речь зашла о Платоне – сыне ныне покойной певицы. Ситуация, когда ребено не видит бабушку и дедушку, кажется Орловой странной. "Война должна закончиться, худой мир, даже самый худой мир лучше доброй ссоры", – сказала Ольга.
Отец Жанны – Владимир Фриске – обратился к Андрею Малахову посредством видеосвязи. И, как всегда, начал с уже привычных оскорблений и клеветы в адрес Дмитрия Шепелева, отца своего внука. "Этот человек всех обманывает, – кричал Фриске. – Он врет, что показывает Платону фотографии мамы, но это не так!"
Потом отец умершей артистки стал умолять Малахова о помощи: "Внучат любят больше, чем детей. Андрей, ты сам скоро станешь отцом, помоги мне разрешить эту ситуацию!"
Напомним, что Дмитрий Шепелев не хочет, чтобы его сын общался с семьей Фриске. Ее членов, кстати, суд недавно обязал вернуть 22 миллиона, которые были два года назад перечислены на счёт страдающей онкологией певицы для лечения. Владимир категорически не согласен с решением суда, поэтому намерен защищать свою позицию до последнего. В крайнем случае, как говорят, он продаст дом, построенный его дочерью и Шепелевым, чтобы вернуть "Русфонду" требуемую сумму.
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