Орнелле Мути смягчили наказание за прогул спектакля ради ужина с Путиным

Апелляционный суд в Триесте смягчил приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, осужденной в 2015 году за пропуск спектакля по фальшивой медицинской справке. Об этом сообщает агентство ANSA.

Мути заплатит штраф в 500 евро вместо 600 евро, также сокращен ее тюремный срок - с восьми месяцев до полугода. Чтобы отделаться условным сроком, актрисе нужно выплатить 30 тысяч евро пострадавшей стороне. В дополнение к штрафу актриса будет обязана компенсировать представителям заведения 3,6 тысячи евро в качестве судебных издержек.

Иск против актрисы подала в суд администрация театра в Порденоне. Она утверждала, что Мути предоставила поддельное медицинское свидетельство, по которому не вышла на сцену в спектакле 10 декабря 2010 года. При этом ее гонорар составил 25 тысяч евро.

Вместо спектакля звезда итальянского кинематографа отправилась на благотворительный ужин в Санкт-Петербург, где также были президент Владимир Путин и американский актер Кевин Костнер.

После случившегося Мути принесла извинения публике. Она пояснила, что ее заболевание (ларингофарингит) не позволяло ей выступать, однако в благотворительном ужине она могла участвовать, так как там не нужно говорить.