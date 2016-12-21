Орландо Блум и Кэти Перри навестили больных детей в образе Санта Клауса

NEWSru.com
среда, 21 декабря 2016 г. 12:36
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум посетили одну из детских больниц Лос-Анджелеса, нарядившись в костюмы мистера и миссис Санта-Клаус, сообщает People.
© Facebook nuotr.

Пара пообщалась с маленькими пациентами, попозировала для фото и определенно произвела впечатление на детей.

В начале декабря источник People поведал, что Блум и Перри планируют совместный романтический отдых на Рождество. По словам источника, они любят путешествовать вместе.

Между тем на странице больницы Children's Hospital Los Angeles в Facebook появились фотографии Перри и Блума с детьми, которые проходят там лечение.

Роман 32-летней Перри и 39-летнего Блума начался несколько месяцев назад. Они познакомились в феврале 2016 года на 73-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". По версии СМИ, дело идет к свадьбе. Как писала пресса, они уже познакомили друг друга с родителями, съездили вместе на Гавайи, в Италию и Францию.













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