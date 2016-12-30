Оригинальный новогодний десерт от Елены Воробей

Елена Воробей первого января к вечернему чаю вот уже много лет готовит оригинальное блюдо еврейской кухни — сладкий кугель: “Этот десерт нечто среднее между запеканкой и пирогом и готовится довольно просто. По крайней мере в четыре руки с дочкой Соней мы его делаем очень быстро, пишет “7 дней”.
Для приготовления кугеля вам понадобится 500 гр.яичной лапши, 130 гр.сливочного масла, два больших яблока, 250 грамм творога, 3-4 яйца, 200-250 гр. сахара, 1 ч.л. (8 гр.) корицы и 100 грамм изюма.
Сварите яичную лапшу по инструкции, откиньте на дуршлаг, выложите в миску и добавьте растопленное масло и натертые на терке яблоки. Взбить яйца, промыть изюм и добавьте их к лапше. Также добавьте творог, сахар и корицу и хорошо все перемешайте. Переложите массу в круглую форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать час до появления красивой хрустящей корочки”.