Оригинальный новогодний десерт от Елены Воробей

Для приготовления кугеля вам понадобится 500 гр.яичной лапши, 130 гр.сливочного масла, два больших яблока, 250 грамм творога, 3-4 яйца, 200-250 гр. сахара, 1 ч.л. (8 гр.) корицы и 100 грамм изюма.

Сварите яичную лапшу по инструкции, откиньте на дуршлаг, выложите в миску и добавьте растопленное масло и натертые на терке яблоки. Взбить яйца, промыть изюм и добавьте их к лапше. Также добавьте творог, сахар и корицу и хорошо все перемешайте. Переложите массу в круглую форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать час до появления красивой хрустящей корочки”.