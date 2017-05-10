Организаторы "Грэмми" перенесли церемонию из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк

"Грэмми" вручали в Лос-Анджелесе на протяжении последних 14 лет. По словам организаторов, решение о переезде было принято во многом благодаря мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио. Ожидается, что шоу принесет городу $200 млн.

Мероприятие запланировано на 28 января. Это будет юбилейная, 60-я церемония.

Организаторы премии "Грэмми" перенесли церемонию 2018 года из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Об этом сообщает Reuters.

ФОТО, ВИДЕО: Латвия не попала в финал "Евровидения" 9 мая в Киеве прошел первый полуфинал "Евровидения 2017". В этот вечер на сцену вышли представители 18 стран, из которых лишь 10 попали в финал - и Латвии среди них, увы, нет.

ФОТО: "Девушка Бонда" стала бездомной и прозябает с семьей в мотеле Американская актриса Лана Вуд, известная по роли в фильме "Бриллианты навсегда" - одной из частей бондианы, делит с большой семьей крохотную комнату в дешевом мотеле. На большее у них нет средств.

На "Евровидении" в Киеве разыграны первые путевки в финал Первый финал музыкального конкурса "Евровидение-2017" завершился в ночь на среду, 10 мая, в столице Украины. 10 из 18 участников получили право представить свою страну в финале конкурса 13 мая.