Организаторы "Грэмми" перенесли церемонию из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк

Организаторы премии "Грэмми" перенесли церемонию 2018 года из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Об этом сообщает Reuters.
Мероприятие запланировано на 28 января. Это будет юбилейная, 60-я церемония.
"Грэмми" вручали в Лос-Анджелесе на протяжении последних 14 лет. По словам организаторов, решение о переезде было принято во многом благодаря мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио. Ожидается, что шоу принесет городу $200 млн.
Ранее сообщалось, что трансляцию церемонии вручения премии "Грэмми" в эфире CBS посмотрели 26 млн зрителей.