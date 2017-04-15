Организаторы "Евровидения" могут отстранить Россию в 2018 году

 (28)
Lenta.ru
суббота, 15 апреля 2017 г. 12:04
Европейский вещательный союз рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу "Евровидение" в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве, сообщили организаторы события "Ленте.ру" в пятницу, 14 апреля.

"В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — заявили в ЕВС.

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению "Евровидение-2017".

13 апреля Первый канал заявил, что Россия не будет представлена на конкурсе и что трансляция мероприятия не состоится. В ЕВС выразили сожаление, что не смогли договориться с Киевом по поводу снятия запрета Службы безопасности Украины на посещение страны певицей Юлией Самойловой.

Россия уже была отстранена от участия в "Евровидении" в 1999 году после того, как за год до этого отказалась от прямой трансляции конкурса.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Организаторы "Евровидения" могут отстранить Россию в 2018 году (28)

Организаторы Евровидения могут отстранить Россию в 2018 году
Европейский вещательный союз рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу "Евровидение" в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве, сообщили организаторы события "Ленте.ру" в пятницу, 14 апреля.

Вдова Евтушенко попросила поклонников исполнить последнюю волю поэта (2)

Вдова Евтушенко попросила поклонников исполнить последнюю волю поэта
Вдова скончавшегося 1 апреля Евгения Евтушенко на пресс-конференции в Москве обратилась к его поклонникам с просьбой исполнить последнюю волю поэта - прийти на июньские московские концерты.

Патрисия Каас рассказала, почему сделала паузу в концертной деятельности (1)

Patricia Kaas
19 мая блистательная французская певица Патрисия Каас даст концерт в "Арена Рига". Она представит публике свой новый альбом, который был выпущен в 2016 и стал долгожданным событием,: впервые за последние 13 лет в него вошли новые песни.

Беременная жена Джорджа Клуни отказывается с ним спать (4)

Беременная жена Джорджа Клуни отказывается с ним спать
В скором времени Джордж Клуни и его супруга Амаль станут родителями. По словам звезды кино, они с нетерпением ждут появления на свет близнецов. Актер рассказывал журналистам, что был очень счастлив, когда узнал о беременности жены. Однако, по информации зарубежных таблоидов, уже несколько недель Амаль жалуется на поведение Джорджа, пишет Starhit.

Брат Эдди Мерфи скоропостижно скончался от рака

Eddie Murphy (Klubas.lt)
Эдди Мерфи и его семья переживают тяжелую утрату. Накануне в одной из больниц Нью-Йорка ушел из жизни его брат Чарли. Мужчине было 57 лет. По информации близких, он проходил курс химиотерапии, так как некоторое время назад у него обнаружили лейкемию. Зарубежные таблоиды утверждают, что процедуры помогали комику, и его состояние улучшалось, поэтому никто не ожидал, что он умрет. По некоторым данным, родственники были шокированы известием о его кончине, пишет Starhit,
Facebook друзья
Rambler's Top100