Организаторов "Евровидения" обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины

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Lenta.ru
вторник, 4 апреля 2017 г. 13:06
Члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковали заявление генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре о возможном бойкоте "Евровидения" в Киеве рядом вещательных компаний Европы. Обращение приводится на сайте "Общественное вещание".

"Члены наблюдательного совета призывают директора ЕВС Ингрид Делтенре и Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать организацию в инструмент чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем", — говорится в обращении. Так в НОТУ прокомментировали призыв Делтенре допустить к участию в "Евровидении-2017" российскую певицу Юлию Самойлову, которой Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла въезд в страну.

"Требование отменить решение СБУ, принятое в пределах его законных полномочий, как и тезис о согласовании решений СБУ с ЕВС, может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий союза и задач конкурса "Евровидение"", — отметили в компании.

Представители НОТУ выразили недовольство тем, что критика Делтенре направлена на Украину, а не на Россию. "Это существенно противоречит заявлениям Ингрид Делтенре о "аполитичности" "Евровидения"", — отметили они.

Письмо Делтенре к украинскому премьеру Владимиру Гройсману 31 марта опубликовал портал Oikotimes, посвященный "Евровидению". В обращении говорилось, что члены ЕВС крайне негативно оценивают сложившуюся ситуацию, а ряд вещательных компаний Европы, названия которых не приводятся, намерены бойкотировать музыкальный конкурс. Представители ЕВС подтвердили подлинность послания.

СБУ закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы.

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

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