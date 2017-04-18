Опубликованы результаты расследования смерти Принса

Полиция опубликовала документы, имеющие отношение к расследованию обстоятельств смерти американского певца Принса. Результаты следствия приводит в понедельник, 17 апреля, Associated Press.

Согласно обнародованным материалам, музыкант был на приеме у врача за несколько дней до кончины. При этом доктор выписал исполнителю оксикодон — полусинтетический опиоид, применяемый в качестве обезболивающего, — на имя его друга Кирка Джонсона. Это якобы было сделано "для защиты личной жизни Принса".

Отмечается, что следствию так и не удалось установить, где музыкант достал опиоидный анальгетик фентанил, передозировка которым стала причиной смерти. Оборот этого препарата в США находится под федеральным контролем.

В доме Принса обнаружено множество различных лекарств, в том числе опиоидов, выписанных на имя Джонсона. По версии полиции, певец страдал от наркотической зависимости.

Принса нашли мертвым 21 апреля 2016 года. Исполнителю было 57 лет.