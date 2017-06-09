Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров

Lenta.ru
пятница, 9 июня 2017 г. 15:12
Американский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от президента России Владимира Путина, полученными во время съемок документальной ленты. Слова кинематографиста приводит газета New York Post.
Leonardo DiCaprio
© Vida Press

Стоун предположил, что в художественном фильме Путина смогли бы сыграть Джереми Реннер ("Прибытие", "Город воров") или Леонардо Ди Каприо ("Начало", "Поймай меня, если сможешь"). Он добавил, что сам снимать такую киноленту не отважился бы.

Режиссер отметил, что увидел в Путине скромного человека: "У него милая дача. Я не видел яхт и гигантских поместий".

"Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист", — рассказал Стоун. Он добавил, что президент России "очень умен" и находится "в прекрасной физической форме".

"Он дал мне интервью, потому что хочет быть услышанным. К тому же мои вопросы были вызовом для него", — подчеркнул кинематографист.

Документальная лента Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) будет разбита на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime. Во время создания картины режиссер, по его словам, ставил перед собой цель остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

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