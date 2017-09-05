Как сообщает Super.ru, ссылаясь на свои источники на Первом канале, вещательной компании действительно предлагали шоу с участием Бузовой, однако качество пилотного выпуска не устроило телеканал. При этом решение не покупать шоу "Бабий бунт" было принято давно, уточняет издание. Возможно, программу предложат другим вещательным организациям.
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