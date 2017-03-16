Ольга Бузова: я бы отправила Панайотова куда подальше

Ольга Бузова в прямом эфире Лайфа отвечала на вопросы читателей. Один из зрителей поинтересовался, кого бы отправила телезвезда на конкурс “Евровидение” и согласна ли она с тем, что в этом году страну должен был представить Александр Панайотов.
— Я бы уже отправила Панайотова куда-нибудь. Не на “Евровидение”, а куда-то подальше… — заявила Бузова. — В то же время мне очень лестно, что многие высказывались о моей кандидатуре, но я искренне желаю победы Юлии Самойловой. Она очень искренняя и добрая, поэтому я хочу, чтобы она победила, а я с удовольствием выступлю за Россию в следующем году в Москве или в Санкт-Петербурге.