Ольга Бузова: я бы отправила Панайотова куда подальше

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lifenews.ru
четверг, 16 марта 2017 г. 11:14
Ольга Бузова в прямом эфире Лайфа отвечала на вопросы читателей. Один из зрителей поинтересовался, кого бы отправила телезвезда на конкурс “Евровидение” и согласна ли она с тем, что в этом году страну должен был представить Александр Панайотов.
© Instagram

— Я бы уже отправила Панайотова куда-нибудь. Не на “Евровидение”, а куда-то подальше… — заявила Бузова. — В то же время мне очень лестно, что многие высказывались о моей кандидатуре, но я искренне желаю победы Юлии Самойловой. Она очень искренняя и добрая, поэтому я хочу, чтобы она победила, а я с удовольствием выступлю за Россию в следующем году в Москве или в Санкт-Петербурге.

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