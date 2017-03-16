Ольга Бузова: я бы отправила Панайотова куда подальше

Ольга Бузова в прямом эфире Лайфа отвечала на вопросы читателей. Один из зрителей поинтересовался, кого бы отправила телезвезда на конкурс “Евровидение” и согласна ли она с тем, что в этом году страну должен был представить Александр Панайотов.

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