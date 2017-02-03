Ольга Бузова вернула девичью фамилию

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пятница, 3 февраля 2017 г. 12:56
Пока Ольга Бузова в соцсетях рассказывает, что обстоятельства ее не сломали, напротив, сделав еще сильней, (на эти слова еще и хиты ложатся), главная причина всех перемен в ее жизни уже открыто выходит в люди с новой возлюбленной, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Дмитрий Тарасов, развод с которым телеведущая “Дом-2” оформила в конце декабря, вчера был замечен на романтическом ужине с привлекательной брюнеткой. Фотография их встречи появилась в соцсетях сегодня днем. К слову, Тарасову приписывают роман 22-летней моделью, 2-й вице-мисс Россия 2014 Анастасией Костенко, но ни одна из сторон не подтверждает отношений. И надо же, именно сегодня пресса узнала, что Ольга Бузова рассталась с фамилией мужа и поменяла паспорт, чтобы вернуть свою девичью фамилию.

Напомним, чуть раньше бывшие супруги с разницей в несколько дней свели татуировки, посвященные друг другу. Игрок “Локомотива” закрасил свою, вытатуировав новую надпись “Время уносит все”, звезда же скандального телепроекта просто свела свою “память о вечной любви”.

Пара прожила в браке четыре года и рассталась с большим скандалом. Что стало причиной развода до сих пор до конца неизвестно.

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