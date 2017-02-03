Ольга Бузова вернула девичью фамилию

Дмитрий Тарасов, развод с которым телеведущая “Дом-2” оформила в конце декабря, вчера был замечен на романтическом ужине с привлекательной брюнеткой. Фотография их встречи появилась в соцсетях сегодня днем. К слову, Тарасову приписывают роман 22-летней моделью, 2-й вице-мисс Россия 2014 Анастасией Костенко, но ни одна из сторон не подтверждает отношений. И надо же, именно сегодня пресса узнала, что Ольга Бузова рассталась с фамилией мужа и поменяла паспорт, чтобы вернуть свою девичью фамилию.

Напомним, чуть раньше бывшие супруги с разницей в несколько дней свели татуировки, посвященные друг другу. Игрок “Локомотива” закрасил свою, вытатуировав новую надпись “Время уносит все”, звезда же скандального телепроекта просто свела свою “память о вечной любви”.

Пара прожила в браке четыре года и рассталась с большим скандалом. Что стало причиной развода до сих пор до конца неизвестно.