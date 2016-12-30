Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись

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SHOWTIME!
пятница, 30 декабря 2016 г. 16:29
30 декабря один из московских загсов поставил точку в семейной истории популярной телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.
© Instagram

Напомним, пара, прожившая в браке 4 года, подала заявление на развод в начале декабря этого года, а первые слухи о разногласиях в семье "тарабузиков" появились пару месяцев назад, но Тарасов и Бузова воздерживались от каких-либо комментариев по поводу личной жизни.

В одном из недавних интервью Ольга Бузова все же ответила на несколько личных вопросов, отмечает StarHit. Она дала понять, что начинает новую жизнь и старается не анализировать прошлое. По словам Бузовой, она чувствует свою вину в том, что произошло. Она откровенно говорила о том, что стала заложницей собственной популярности, но извлекла полезные уроки и начала жизнь с чистого листа.

"Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого", – говорит Бузова.

SHOWTIME!
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