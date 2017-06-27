Ольга Бузова дразнит бывшего мужа снимками в купальнике

Недавно Ольга вернулась из Краснодарского края, где отдыхала и выступала. Кроме того, Бузова активно вела Instagram. Ее аккаунт пестрит солнечными снимками в купальниках. Как раз один из таких и привлек особенно много внимания.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 26, 2017 at 5:29am PDT



На фото Ольга позирует в купальнике на яхте. Удивительно, но в комментариях под снимком обсуждали не столько фигуру девушки, сколько загадочную подпись к кадру: “Мне бы улететь с тобой. Я знаю, что ты смотришь”.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 25, 2017 at 10:12am PDT



Поклонники певицы сразу догадались, что эти слова адресованы Тарасову: “Успокойся уже! Не смотрит он тебя, не вернется он к тебе!!! Он семью хочет!!! То, что ты не дала!!!”, “Скучаешь по Диме! показываешься всем видом, что ты с мужиками! смех!!! У самой до сих пор, обида !!! Оля тебя бросили!!! Ну ищи причину в себе — меняйся!!!” (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.)