Оксана Федорова рассказала о планах на пластику

Модель, обладательница титула "Мисс Вселенная" Оксана Федорова в интервью затронула деликатную тему пластических операций. Красавица не исключает, что когда-нибудь ей придется обратиться к пластическому хирургу.

"Может быть, когда-нибудь я прибегну к пластике. Видимо, когда-то наступает такой момент. Хотя, возможно, к тому времени изменится и мое состояние, оно будет другим. И тогда духовный мир будет превалировать над желанием изменить что-то в своей внешности кардинально. Но если что-то будет мне очень мешать, мы посмотрим", – отметила модель.

Оксана советует поклонницам хорошо подумать прежде чем решаться на радикальные перемены во внешности. "Любое вмешательство в свою внешность должно быть обоснованно и продуманно. Зачастую сначала стоит обратиться к психологу, походить на какие-то тренинги, может быть, с кем-то проконсультироваться и понять, что проблема кроется внутри, а не в вашей внешности. Если это не помогает и вы твердо решили – все, ни шагу назад, нужно грамотно подобрать себе место и человека, который будет этим заниматься", – цитирует Федорову WDay.

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A post shared by Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) on Jan 29, 2017 at 6:16am PST







Впрочем, Оксана много внимания уделяет и уходе за собой в домашних условиях. "Самое главное правило – хорошо встретить утро, – рассказывает она. – Если ты встаешь раньше, чем дети, то успеваешь принять холодную ванну. Обязательно холодную. Я очень люблю контрастный душ и холодную ванну... Прилив бодрости, сил и работа сосудов вам обеспечены!" – уверена звезда.