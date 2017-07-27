Оксана Федорова показала себя на пляже

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четверг, 27 июля 2017 г. 16:51
Многие российские знаменитости в этом году отдыхают в Сочи: Ольга Бузова, Ксения Собчак с семьей, а также Прохор Шаляпин, которого папарацци застали в компании бывшей жены Ларисы Копенкиной. 39-летняя Оксана Федорова тоже проводит отпуск в Сочи, пишет Сosmo.
© Instagram.com nuotr.

Экс-“Мисс Вселенная” уже опубликовала в Instagram несколько фото с отдыха. На снимках телеведущая позирует на пляже в черном полупрозрачном платье, туфлях на танкетке и шляпе.

Поклонники Оксаны не оценили ее образ. Многие заявили, что Федорова надела на пляж слишком мрачный и неуместный наряд. “Черное не к месту”, “Тяжеловатый наряд для пляжа особенно обувь”, “Почему в черном? Лето все-таки”, “По камням на каблуках? Все так на показуху и не естественно”, “Черный и море (кошмар”, “Все люди как люди в купальниках. Оксана в черном с головы до пят”, “На пляже в черном… не айс”, — высказались подписчики телеведущей (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

A post shared by Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) on Jul 25, 2017 at 10:42am PDT

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